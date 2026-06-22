Regionchef SÄBO Egen Regi - led tillväxt, kvalitet och affär
Forenede Care AB / Sjukvårdschefsjobb / Malmö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malmö
2026-06-22
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Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg och samtidigt driva affär och tillväxt?
Forenede Care är mitt i en spännande utvecklingsresa – och nu söker vi en Regionchef som vill ta ett helhetsansvar för våra verksamheter inom SÄBO i Egen Regi.
Det här är en roll för dig som vill kombinera affärsmannaskap, kvalitetsfokus och ett engagerande ledarskap – och som motiveras av att utveckla både verksamheter, människor och resultat i en organisation med tydlig framåtanda.
Som Regionchef ansvarar du för en geografiskt omfattande region – från Östersund i norr till Vellinge i söder – vilket innebär ett dynamiskt arbete nära verksamheten och med regelbundna resor.
Om rollen
Du leder regionens 9 verksamhetschefer och har det övergripande ansvaret för regionens resultat, kvalitet och fortsatta utveckling.
Rollen innebär stort fokus på ledarskap, tillväxt och förändringsledning – där du driver utveckling med tydlig riktning och hög energi. Då regionen omfattar verksamheter från Östersund till Vellinge ingår regelbundna resor, ofta på veckobasis, som en naturlig del av uppdraget för att skapa närvaro, stödja verksamhetscheferna och följa verksamheternas utveckling på plats.
Som regionchef driver du utveckling av både befintlig verksamhet men också potentiella nya verksamhetsområden och kommande uppstarter i egen regi. Du kommer ha en central roll i att både initiera och driva utvecklingsprojekt.
Du ingår i affärsområde Egen Regi och Hemtjänsts ledningsgrupp. Du rapporterar direkt till affärsområdeschef.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda, coacha och utveckla verksamhetschefer mot tydliga mål
Säkerställa kvalitet, avtalstrohet, ekonomi och måluppfyllelse i hela regionen
Driva tillväxt, affärsutveckling och utveckling av verksamheten
Leda förändrings- och förbättringsarbete med fokus på resultat
Bygga starka och långsiktiga relationer med kommuner, beställare och samarbetspartners
Bidra aktivt till Forenede Cares strategiska utveckling och framtida position
Så leder vi på Forenede Care
Vårt ledarskap vilar på sex tydliga principer: handlingskraft, struktur, samarbete, relation, tydlighet och respekt.
Som Regionchef är du en synlig och inspirerande ledare som skapar engagemang, utvecklar starka team och fattar välgrundade beslut. Du har förmågan att se helheten – och att omsätta strategi till konkreta resultat i verksamheten.
Vem är du?
Du är en trygg och erfaren ledare med stark affärsförståelse och ett tydligt driv. Du trivs i en roll där du får påverka, utveckla och skapa resultat genom andra.
Du har erfarenhet av att leda chefer och är skicklig på att kombinera ett strategiskt perspektiv med operativ närvaro. Förändring ser du som en naturlig del av utveckling – och du har förmågan att skapa struktur, prioritera rätt och hålla riktning även i komplexa situationer.
Du bygger förtroende snabbt, kommunicerar tydligt och är prestigelös i ditt samarbete – både internt och externt.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut alternativt utbildad socionom
Minst fem års ledarskapserfarenhet inom äldreomsorgen
Erfarenhet av att leda chefer och utveckla verksamheter
God ekonomisk förståelse och erfarenhet av budgetansvar
Erfarenhet av kvalitets- och förändringsarbete
B-körkort
Vi erbjuder
Hos Forenede Care får du en central roll i ett familjeägt bolag med starka värderingar, höga ambitioner och tydlig tillväxtagenda.
Du får möjlighet att påverka på riktigt – i en organisation där kvalitet, engagemang och affärsmässighet går hand i hand. Samtidigt har du tillgång till kompetenta stödresurser inom HR, ekonomi, kvalitet och affärsutveckling som hjälper dig att lyckas i ditt uppdrag.
Som Regionchef erbjuds du även konkurrenskraftiga anställningsvillkor med förmåner såsom friskvårdsbidrag och bilförmån. Tillsammans med ett stort mandat och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling skapar det goda förutsättningar för ett långsiktigt och framgångsrikt ledarskap.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen att bli en del av vår tillväxtresa!
Sista ansökningsdatum
2026-07-22
Kontaktuppgifter
Antonio Mir Cabot, Affärsområdeschef för egen regi
Mejladress: antmir@forenedecare.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7951056-2064747". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Murmansgatan 126 (visa karta
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212 25 MALMÖ Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9973624