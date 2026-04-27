Regionchef Norr & Nationell Operativ Specialist - Last & OTR däck
Euromaster AB / Chefsjobb / Skellefteå
2026-04-27
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Euromaster AB i Skellefteå
, Luleå
, Umeå
, Lycksele
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Vill du leda vårt team i region Norr och samtidigt bli arkitekten bakom Sveriges vassaste operativa processer för last- och OTR (off the road)-däck?
Euromaster växlar upp. Vi söker nu en kombinerad ledare och specialist som vill axla ansvaret för vår norra region med sju egenaägda filialer, och samtidigt kliva in med ett nationellt mandat. Du blir garanten för att vi har rätt kompetens, säkra rutiner och effektiva processer i hela landet.
Det här är rollen för dig som trivs i gränssnittet mellan ledarskap och praktisk operativ excellens.
Om rollen: En unik kombination
Rollen är tudelad och erbjuder en spännande mix av regionalt personalansvar och nationellt utvecklingsfokus:
Regionchefen: Du leder och utvecklar regionens medarbetare, organisation och affär i Norr.
Specialisten: Du är bolagets nationella garant för att vår verksamhet inom lastbil (LV) och OTR (Off-the-road) håller högsta klass - oavsett var i landet vi arbetar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Regionchef Norr
Ledarskap: Du leder och coachar regionens platschefer utifrån vår strategi, värdegrund och ledarskapsmodell. Du har det övergripande ansvaret för personal, arbetsmiljö och utveckling.
Regional utveckling: Med fullt resultatansvar driver du försäljning och säkerställer att vi når våra budgetmål genom en professionell kundresa och högsta kundnöjdhet.
Säkerhet: Du implementerar och följer upp säkra arbetsmetoder enligt lagar, regler, våra ISO-certifieringar samt Euromasters säkerhetsregler och interna kvalitétsstandarder.
Nationell Operativ Specialist - Last & OTR Däck
Processer & Rutiner: Du äger och standardiserar de operativa processerna för LV- och OTR-däck nationellt. Du sätter ramarna för hur vi arbetar på verkstad och på fält, inklusive rutiner för montering, reparation och debitering.
Kompetensutveckling: Du identifierar kompetensbehov och driver utbildningsinitiativ för att säkerställa att hela den operativa organisationen har rätt kompetens för att serva LV och OTR-däck.
Vem är du?
Vi söker en trygg ledare som kan paketera expertis till tydliga processer som hela organisationen kan följa. Din bakgrund kan finnas inom teknisk industri, däckbranschen eller försäljning - det avgörande är din ledarförmåga och din förståelse för tunga fordon.
Vi ser att du har:
Dokumenterad ledarerfarenhet: Det är meriterande med erfarenhet av att leda andra chefer och/eller geografiskt spridda team.
Branschkunskap: God kunskap och erfarenhet av däck kopplat till lastsidan. Erfarenhet av OTR-däck är meriterande, men vi kan även utbilda dig som har rätt driv och vilja.
Förändringskraft: Förmåga och ambition att driva förändring och implementera enhetliga arbetssätt på nationell nivå.
Körkort: B-körkort
Språkkunskaper: Du uttrycker dig flytande på svenska i både tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska.
Vad erbjuder Euromaster?
Vi erbjuder en nyckelroll med stort förtroende och mandat. Du blir en central person i Region Norrs fortsatta utveckling och i vår nationella satsning på last och OTR-däck. Du får möjlighet att påverka hur Euromaster levererar kvalitet i många år framöver. Du blir en del av en kultur som präglas av samarbete, säkerhet och professionell stolthet.
Teamet runt dig:
Tjänsten innebär regelbundna tjänsteresor. Du jobbar tätt tillsammans med Team Norr bestående av platschefer och medarbetare på våra filialer, en regional säljare samt ett operativt stöd i form av en Field Operations Developer (operativ supportroll). Till ditt stöd har du även hela den operativa organisationen och våra supportfunktioner.
Våra värderingar och ledarskap
Säkerheten först - alltid: Vi kompromissar aldrig med säkerheten för våra medarbetare och kunder. Det är grunden i allt vi gör.
Expertis, Ärlighet och Kundfokus: Dessa värderingar vägleder oss i varje beslut. Genom att kombinera vår expertis med ett tydligt kundfokus och ett ärligt bemötande bygger vi det viktigaste vi har: förtroende.
Ledarskap med I CARE: Vi tror att alla är ledare - oavsett roll leder vi oss själva genom de val och beteenden vi har mot varandra och våra kunder. Vår ledarskapsmodell, I CARE (Inspiring, Create trust, Awareness, Results, Empowerment), genomsyrar hela vår kultur och hjälper oss att skapa vinnande attityder i vardagen.
Välkommen med din ansökan redan nu, urval sker löpande.
Övrig information om rekryteringsprocessen: Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller för att säkerställa en trygg arbetsmiljö och ansvarsfull drift.
Euromaster AB är en del av Michelinkoncernen och Europas största däckkedja - med över 2800 verkstäder i 17 länder. Vi är specialister på däck- och fordonsservice och hjälper både privatpersoner och företag med trygga och hållbara transportlösningar. I Sverige har vi 130 verkstäder på över 100 orter, där våra dedikerade medarbetare står redo att ge personlig service, med stöd av erfarenheten och kompetensen från hela vårt europeiska nätverk. Det gör oss till en stark och pålitlig partner för allt som rullar - på vägar, åkrar, byggarbetsplatser och andra miljöer där fordon verkar. Vi arbetar aktivt för att minska våra kunders miljöpåverkan och kostnader, med smarta produkter och tjänster som främjar ett mer hållbart transportsystem. Vårt svenska huvudkontor ligger i Varberg.www.euromaster.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaster AB
(org.nr 556078-6500)
931 70 SKELLEFTEÅ
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR chef
Caroline Klinteby caroline.klinteby@euromaster.com
9878777