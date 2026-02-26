Regionchef Nordost till TNG Group i Stockholm
2026-02-26
Driv TNG:s största region och KAM-organisation framåt i en roll där du leder på riktigt och gör skillnad.
Det här är inte en vanlig chefstjänst. Det här är ett uppdrag för dig som vill ta plats, påverka och leda utvecklingen av både människor och affärer i snabb rörelse. Som regionchef för TNG Nordost, som inkluderar Stockholm och Mälardalen, kliver du in i bolagets största region, där ansvaret för vår KAM- organisation också ingår. Här möter du ett erfaret team, en stark marknadsposition och en organisation som nu växlar upp. Du blir den som får accelerera och navigera regionens nästa nivå, mitt i en tid där branschen förändras snabbare än någonsin och där TNG är med och driver den tekniska utvecklingen framåt.Rollen blir nu ledig då vår nuvarande Regionchef tar nästa steg inom koncernen. Ett kvitto på de utvecklings- och karriärmöjligheter som finns hos oss.
Ditt anställningserbjudande
Talent Navigation Group (TNG) är ett auktoriserat https://www.tng.se/rekryteringsforetag/?utm_source=mynewsdesk
som hjälper arbetsgivare navigera i en arbetsmarknad i ständig rörelse. Vi ser nya perspektiv på kompetens och teknik som driver tillväxt. Bakom oss har vi två decennier av nytänkande inom fördomsfri rekrytering, där vi drivit utvecklingen mot en mer hållbar arbetsmarknad.
TNG finns i hela Sverige och vårt dotterbolag Ada Digital är en viktig samarbetspartner. Vi är en del av företagsgruppen Key People Group.
Du får:
En strategisk nyckelroll med mandat att driva utveckling, lönsamhet och tillväxt.
Ett stort affärsansvar och direkt påverkan på hur TNG Group utvecklas nationellt då ditt KAM-ansvar även inkluderar Ada Digital och övriga regioner.
En vardag där du varvar strategiska och operativa kunddialoger, ledarskap och analys med fokus på resultat.
Ett modernt och innovativt bolag som driver utvecklingen inom konsultaffärer och fördomsfri rekrytering - där AI är en integrerad del av verksamheten.
En aktiv roll i ledningsgruppen där din röst verkligen räknas.
Här blir du inte förvaltare - du blir accelerator.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Ditt ansvarsområde Region Nordost inkluderar Stockholm och Mälardalen. Du utgår från vårt kontor i centrala Stockholm, där vi sitter i nya moderna lokaler. Här äger du regionens helhetsresultat. Du driver försäljningsstrategi, arbetar nära marknadsavdelningen, utvecklar regionens mest strategiska viktiga affärer, tar ansvar för marginaler, leverans och kundnöjdhet. I ditt team ingår rekryterare, konsultchefer och Key Account Managers samt alla regionens konsulter. I rollen ingår också ett nära samarbete med affärsområdesansvarig på Ada Digital för att säkerställa att vi inom IT och digital utveckling bearbetar rätt bolag framåt.
Du säkerställer kapacitet, kvalitet, beläggning och driver AI- och datadrivna förbättringar i arbetssätt och leverans. Du är både strateg och gillar även att vara operativ, att ta ord till handling. Du ansvarar för att fortsätta bygga och utveckla TNGs nationella KAM-struktur och coachar seniora affärsdrivna personer. Du ansvarar för att forma segmentering, processer, ramavtal och storkundsstrategier samt driver korsförsäljning mellan alla TNGs regioner och Ada Digital
Du rapporterar till VD och ingår i en snabbfotad och operativ ledningsgrupp som är mycket kunniga, förändringsbenägna och trygga i sitt ledarskap.
Värt att veta
Tillsättningen sker i samarbete med Signpost, som är specialiserade på att rekrytera framgångsskapande chefer och ledare som gör skillnad. Här välkomnas ledare med olika bakgrund, ålder, kön och erfarenhet som bidrar med nya idéer, insikter och perspektiv. Tycker du att uppdraget låter intressant och är redo för nästa steg i karriären? Varmt välkommen med din ansökan via Signpost. Klicka på sök jobbet så länkas du vidare till deras webbplats.
Vänligen notera att alla slutkandidater kommer genomgå samma moment i rekryteringsprocessen. Det inkluderar intervju med Tengai, arbetspsykologiska tester, kompetensbaserade intervjuer samt bakgrundskontroll. Det gör att vi rättvist och sakligt kan jämföra respektive chefs kompetens i förhållande till kravprofilen.
Våra förväntningar
Dokumenterad framgång inom B2B-tjänsteförsäljning under många år och i olika konjunkturcykler.
Mångårig erfarenhet av att tryggt och tillitsbaserat leda chefer och seniora specialister.
Erfarenhet av komplexa tjänsteaffärer, erfarenhet av solution selling, kunna utveckla såväl nya som befintliga kundavtal utan färdiga paketeringar.
Erfarenhet av förändringsledning i tillväxt- eller transformationsfas.
Erfarenhet av att digitalisera och utveckla säljarbetet i nära samarbete med en marknadsavdelning.
Erfarenhet från rekrytering, bemanning och eller konsult/interim affären.
Väl etablerat nätverk i regionen.
Starka finansiella färdigheter och är duktig på att räkna på affärer.
Du kommunicerar professionellt och affärsmässigt på svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person är du strategisk och snabb i handling. Du är prestigelös och en förebild som skapar en välfungerande och högpresterande verksamhet. Du är trygg, utvecklingsorienterad och van att växla mellan operativt och strategiskt arbete. Din analytiska förmåga är god och du gillar att prova nya saker.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
