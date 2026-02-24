Regionchef med fokus på affärs- och leverantörsutveckling
Vi söker en Regionchef till Maskin och Transport med ansvar för Kiruna, Gällivare, Kalix och Jokkmokk. Regionen ingår i division Nord och regionchefen rapporterar direkt till divisionschef.
Om division Nord och ditt nya jobb
Division Nord har verksamhet främst inom gruvindustrin samt inom maskin- och anläggningstjänster. Vad är då Maskin och Transport (eller MoT som vi säger internt)? Det är en av BDX kärnverksamheter där vi tillhandahåller transport- och anläggningsmaskintjänster för att lösa våra kunders behov. Region Nord har även flera snöröjnings- och underhållsuppdrag.
Och det är här du kommer in i bilden. Tillsammans med produktionscheferna på respektive ort utvecklar du affärerna och leverantörerna varje dag. Du som regionchef bidrar med en tydlig strategisk riktning för både affärs- och leverantörsutvecklingen.
Tillsammans med våra medleverantörer levererar division Nord tjänster för närmare 1,5 miljarder kr per år och målsättningen är ännu högre. Varje dag strävar vi efter att vara det självklara valet för våra kunder, medleverantörer och våra anställda. Det gör vi genom hållbara tjänster och relationer.
Vem är du?
Du som söker har mångårig erfarenhet av försäljning alternativt affärsutveckling samt relevant högre eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Erfarenhet av anläggningsentreprenader är meriternade. Att identifiera möjligheter på marknaden, hantera befintliga såväl som nya kunder och leverantörer är något du är van vid och tycker är roligt. Du är van att leda genom andra och ha underställda placerade på olika orter, vilket innebär att du har god förmåga att delegera arbete och befogenheter, tillsammans med en tydlig plan och målbild. Som den vana ledare du är lyfter du fram andra och nyttjar kompetensen på bästa sätt för att leverera en hållbar tjänst, nu och i framtiden. Det innebär även att du prioriterar frågor inom säkerhet och arbetsmiljö, som givetvis är en förutsättning för framgång och trivsel på arbetsplatsen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du som söker har lätt för att skapa hållbara relationer som bygger på ömsesidig respekt och förtroende. Genom detta skapar du goda förutsättning för samarbete både med kunder, leverantörer och anställda. Du tar initiativ och är lösningsorienterad, ser möjligheter i det mesta och det oprövade, eller kanske det prövade för att tajmingen är rätt just nu. Att se helheten och se synergier är så klart en styrka du har.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift, är ett krav. B-körkort är ett krav och resor är en del av tjänsten.
Om oss och vad erbjuder vi?
Inom BDX gör vi det möjligt att viktiga samhällsfunktioner ska fungera genom att vi erbjuder tjänster inom material-, entreprenad-, anläggning-, industri och logistiksektorn. Varje dag skickar vi 2 500 personer på uppdrag som utförs av både anställda och medleverantörer. Förutom att du får världens roligaste jobb erbjuder vi också schyssta villkor och förmåner. Läs gärna 10 skäl att arbeta i BDX för att skapa en bättre bild av oss som arbetsgivare.Publiceringsdatum2026-02-24Övrig information
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Sysselsättningsgrad: Heltid, dagtid. Förtroendearbetstid kommer tillämpas.
Arbetsort: Gällivare eller Kiruna med omnejd.
Lön och förmåner: Enligt överenskommelse.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
I BDX koncernen sätter vi alltid säkerheten först. I våra rekryteringar innebär det att vi genomför bakgrundskontroller som en del av företagets riskhantering för att säkerställa att vi anställer rätt person på rätt plats. Bakgrundskontrollen är ett sätt av att validera kandidatens uppgifter och bakgrund för den sökta tjänsten.
Urval och tillsättning kan ske löpande, sista ansökningsdag 2026-03-15. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta Madelen Hedlund, HR-chef, madelen.hedlund@bdx.se
. Välkommen med din ansökan!
