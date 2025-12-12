Regionarkivet söker Arkivarie med hjärta för arkivfrågor
Nu finns möjligheten för dig som söker utmaning och vill arbeta med informationshantering och arkivfrågor i en stor och komplex organisation! Vi söker en arkivarie till sektionen Depå/Tillsyn.
Regionarkivet, med placering i fina och välkomnande lokaler i Linköping, ansvarar för både strategisk informationshantering i Region Östergötland och för de analoga såväl som de digitala arkiv som har överlämnats till oss, arkivmyndigheten. Regionarkivet är indelat i två sektioner, Depå/Tillsyn och Ärende/Visa. Hela arbetslaget består av 19 personer: arkivarier, regionarkivarie, arkivhandläggare, administratör och chef. Region Östergötlands analoga arkiv finns samlade i regionarkivets lokaler. Vi ingår i det landsomfattande samarbetet R7e-arkiv som är Region Östergötlands e-arkiv.
Välkommen att bli en del av en arbetsgrupp med hjärta för arkivfrågor.
Vårt erbjudande
Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer att tillhöra sektionen Depå/Tillsyn. I arbetet ingår att ge råd och stöd till Region Östergötlands olika verksamheter i arkivfrågor. Du kommer att genomföra gallringsutredningar, ta fram dokumenthanteringsplaner, förbereda och ta emot leveranser av analoga och digitala handlingar. I tjänsten ingår att förmedla/föra dialog med verksamheterna genom att till exempel hålla utbildningar för arkivredogörare. I dagsläget producerar Region Östergötland nästan enbart digitala handlingar vilket gör digitala leveranser till en prioriterad del av ditt arbete. Digital arkivering genomförs i projektform och förutsätter att du har ett nära samarbete med verksamhet, regionens IT-enhet, leverantör samt objektspecialister för e-arkivet R7e. I arbetet med digitala leveranser ingår bedömning av informationsvärde och möjliga tekniska lösningar.
Inom sektionen Depå/Tillsyn kommer du arbeta med arkivvård av levererade arkiv, till exempel slutförtecknande, ordna och gallra samt löpande registrera in uppgifter för bättre sökbarhet i förteckningssystemet Visual arkiv. Sektionen ansvarar även för vård av själva arkivlokalerna.
På regionarkivet arbetar vi ständigt med utvecklings- och förbättringsarbete kring till exempel arkivets arbetssätt, rutiner, metoder och kommunikation. Det säkerställer hög kvalitet i både vår service och beslutsfattande men skapar även ansvarstagande och delaktighet för en trygg arbetsvardag. I arkivvårdande syfte har vi olika tematiska grupper där du kan ingå, till exempel fotogrupp som ordnar och förtecknar fotografier, gallringsgrupp som förbereder gallring av handlingar. I arbetet ingår resor till verksamheterna inom Region Östergötland.
Om dig
Vi söker dig som har akademisk utbildning (minst 60 högskolepoäng/ 40 poäng, genomförd a- och b-kurs) inom arkiv- och informationsvetenskap, samt ett stort engagemang för arkivfrågor. Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av arkivsektorn samt kännedom om relevant lagstiftning (till exempel offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningsrätt, hälso- och sjukvårdsrätt). Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med digital arkivering.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Du har lätt för att skapa dig en överblick inom nya områden, se och ta tillvara på möjligheter. Det är viktigt att du är lyhörd för regionarkivets och de olika verksamheternas behov. I tjänsten behöver du kunna förmedla information och samarbeta med olika professioner och grupper. Du ska kunna agera självständigt samtidigt som du tar aktiv del av vårt teamarbete. Du är en positiv driven person, som är strukturerad och engagerad i ditt arbete. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och att du passar väl in i gruppen.
Ansökan och anställning
