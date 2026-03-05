Regionarkivarie sökes till Regionkansliet, Halmstad
2026-03-05
Om rollen
Är du en arkivarie som vill vara med och utveckla Regionarkivets verksamhet i riktning mot digital arkiv - och informationshantering?
Vi är inne i en spännande fas av digital utveckling där e-arkiv har en central roll för bevarandet och tillgängliggörandet av regionens information.
Som arkivarie hos Region Halland kommer du bland annat att ge råd och stöd till verksamheterna i frågor som rör arkiv, dokumenthantering och informationsförvaltning. Hantera leveranser till arkivet, delta i utvecklingsarbete samt bidra till att förbättra rutiner, processer och styrdokument inom området ingår också i din roll.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad på Regionarkivet vid Kansliavdelningen. På Kansliavdelningen hanteras förutom arkivfrågor också nämndadministration, juridik och dataskydd. Kansliavdelningen är placerad på Regionens hus i centrala Halmstad med närhet till goda offentliga kommunikationer. Möjlighet till att arbeta på distans finns.
Du som söker har högskoleutbildning inom arkivvetenskap och några års arbetslivserfarenhet. Du har god förståelse för relevant lagstiftning och förmåga att analysera, strukturera och kvalitetssäkra information på ett systematiskt och noggrant sätt. Vi lägger särskild vikt vid din förmåga att kommunicera och skapa kontaktytor hos regionens verksamheter. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med e-arkiv och digital informationshantering.
Vi söker dig som därutöver har förmåga att skapa engagemang och intresse. Du har lätt för att skapa och vårda goda relationer och du har god samarbetsförmåga. Samtidigt behöver du kunna arbeta självständigt och driva egna processer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Regionkontoret Kontakt
