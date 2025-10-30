Regionansvarig Säljare till Busch Pfeiffer Vacuum
Är du en hungrig säljare som drivs av att skapa nya affärer och driva försäljning framåt? Vill du arbeta med att föreslå de bästa lösningarna inom Vacuum till dina kunder? Då kan rollen som Regionansvarig Försäljare hos Busch Pfeiffer Vacuum vara ditt nästa steg!
Om Busch Pfeiffer Vacuum
Busch Pfeiffer Vacuum är en ledande aktör inom vakuumteknologi och erbjuder innovativa lösningar, system och tjänster som bidrar till ökad effektivitet och hållbarhet i industrin. Genom ett nära samarbete mellan Busch och Pfeiffer kan kunder över hela världen ta del av marknadsledande produkter, service och teknisk kompetens.
Med tyska rötter och ett starkt lokalt engagemang verkar företaget uteslutande på den svenska marknaden, med huvudkontor i Göteborg och en viktig verksamhet i Upplands Väsby. De är känt för sin tekniska spets, kundfokus och långsiktiga affärsrelationer.
Om tjänsten som Regionansvarig Säljare
Som Regionansvarig Säljare får du en nyckelroll i Busch Pfeiffer Vacuums fortsatta tillväxt. Ditt huvudsakliga uppdrag är att driva försäljningen i östra och norra Sverige genom att etablera, utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer. Du arbetar med både nykundsbearbetning och merförsäljning på befintliga kunder men ditt främsta fokus att öka tillväxten med fokus på Busch-sortimentet. Du ansvarar för hela säljprocessen- från prospektering och offert till avtal och uppföljning.
Rollen innebär att du identifierar nya affärsmöjligheter, presenterar Busch Pfeiffer Vacuums produkter, system och servicetjänster samt säkerställer att kunderna får lösningar som skapar verkligt värde. Du samarbetar tätt med kollegor i försäljningsorganisationen och bidrar till en affärsmässig, kreativ och resultatinriktad säljkultur.
Du rapporterar till Head of Sales och utgår från ditt geografiska område, resor till kunder är en naturlig del av din vardag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för hela säljprocessen inom din region, från nykundsbearbetning till avslut
Skapa nya affärer och kontinuerligt växa företagets kundportfölj, med både befintliga och nya kunder
Säkerställa att försäljnings- och aktivitetsmål uppnås på månads-, kvartals- och årsbasis
Delta vid behov i mässor, seminarier och andra marknadsaktiviteter.
Resa och vid behov övernatta vid kundbesök eller företagsaktiviteter.
Samarbeta med kollegor i Sverige och internationellt
Om dig
För att lyckas i rollen som Säljare hos Busch Pfeiffer Vacuums har du gedigen erfarenhet av försäljning och en stark förståelse för hela säljprocessen, från prospektering till avslut. Du drivs av att vinna nya affärer och att kontinuerligt växa företagets kundportfölj. Du är självgående, kreativ och problemlösningsorienterad, med ett affärsmässigt fokus som genomsyrar allt du gör. Vidare har du ett genuint intresse för tekniska produkter och en vilja att ständigt utvecklas och fördjupa dina kunskaper om Busch och Pfeiffers breda sortiment. Du har förmågan att bygga långsiktiga relationer och identifiera kundbehov på ett sätt som skapar verkligt värde för både kunden och företaget. Rollen kräver en hungrig, affärsmässig och energisk säljare som trivs med hög aktivitet och målbildsstyrd försäljning.
Viktigt för tjänsten är
Erfarenhet av teknisk B2B-försäljning, med fördel inom industri, automation eller maskinteknik.
Förmåga att förstå tekniska system och lösningar.
God vana av att arbeta med CRM-system och försäljningsuppföljning.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
B-körkort.
Möjlighet att resa inom regionen.
Meriterande
Tidigare arbetslivserfarenhet av liknande industri.
Vad Busch Pfeiffer Vacuum erbjuder dig
Hos Busch Pfeiffer Vacuum blir du en del av en internationell koncern med starkt lokalt engagemang. Här får du arbeta i en framtidsinriktad miljö med hög teknisk kompetens, kvalitet och innovation i fokus.
Du erbjuds en utvecklande roll där du får stor frihet att påverka ditt eget arbete och samtidigt bidra till företagets tillväxt. Busch Pfeiffer Vacuum värdesätter initiativförmåga, samarbete och långsiktighet - och ger dig de verktyg du behöver för att lyckas.
Företaget erbjuder marknadsmässig lön, bonusmöjligheter, tjänstebil, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tjänstepension.
Övrigt
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid, tillsvidare.
Placering: Upplands Väsby.
Lön: Enligt överenskommelse.
Låter rollen som Regionansvarig Säljare intressant? Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
