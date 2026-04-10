Regionansvarig Säljare Öst till Tapflo
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar teknik, affärer och kundrelationer - med stor frihet att påverka ditt eget resultat? Tapflo fortsätter att växa och söker nu en regionansvarig säljare med ansvar för Östra Sverige, distrikt Stockholm - Jönköping. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, affärsmässighet och kundfokus står i centrum. Vi erbjuder en miljö med öppen och hjärtlig kommunikation samt en platt organisation där din insats gör verklig skillnad. Resor är en naturlig del av arbetet och omfattar ett par övernattningar per månad. Du rapporterar till försäljningschef och blir en del av ett team där ledarskapet präglas av närvaro och samarbete.
Om rollen
Som regionansvarig säljare ansvarar du för att utveckla affären i din region och arbetar nära både nya och befintliga kunder inom tillverkningsindustrin. Du driver hela affären - från att identifiera behov till att ta fram lösningar och slutföra affärer. En viktig del av rollen är att aktivt bearbeta och utveckla kundrelationer samt identifiera och arbeta med föreskrivare i nybyggnadsprojekt. Du lyssnar in kundernas behov och tar fram tekniska lösningar tillsammans med intern support, och arbetar både med försäljning av komponenter, såsom pumpar, samt kompletta systemlösningar. Rollen innebär frihet under ansvar, där du själv planerar din vardag, dina resor och kundbesök för att säkerställa en hög närvaro ute hos kund.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet av teknisk försäljning mot industrin, alternativt har arbetat inom service och underhåll i tillverkningsindustrin och vill ta steget mot en mer affärsdriven roll. Erfarenhet från processindustrin är mycket meriterande och ses som en stark fördel i rollen. Du har en god teknisk förståelse och är van att sätta dig in i kunders processer och behov.
Om dig
Som person är du affärsdriven, strukturerad och har ett genuint intresse för teknik och kundernas verksamhet. Du trivs i en roll där självledarskap är centralt och där du själv ansvarar för att planera och prioritera din tid. Du motiveras av att arbeta långsiktigt och söker en arbetsplats där du kan vara med och bidra över tid, utvecklas tillsammans med bolaget och bygga upp något hållbart i din region. Du är nyfiken, lösningsorienterad och har ett professionellt och förtroendeingivande sätt i mötet med kunder.
Vad vi erbjuder
Hos Tapflo får du arbeta i ett växande och familjärt bolag där medarbetarna är en central del av framgången. Kulturen präglas av öppenhet, engagemang och nära samarbete, och beslutsvägarna är korta. Vi erbjuder en roll med stor frihet under ansvar, där du själv styr din vardag och har möjlighet att påverka utvecklingen i din region. Du får tillgång till tjänstebil och goda förmåner, samt möjligheten att arbeta i ett team där man stöttar varandra och har roligt tillsammans.Publiceringsdatum2026-04-10Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Tapflo med Jerrie. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsulter, Jonna Berglöv på jonna.berglov@jerrie.se
alt. 0763 034100 eller Frida Dire frida.dire@jerrie.se
alt. 0703 001016Du ansöker med bifogat CV på jerrie.se. Urval sker löpande så ett tips är att söka tjänsten så snart som möjligt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
Tapflo Kontakt
Frida Dire frida.dire@jerrie.se 0703001016
