Regionansvarig koordinator på deltid till Vattenfall i Trollhättan
2025-09-05
Vi söker nu en Uppdragskoordinator på deltid till Vattenfall i Trollhättan! Rollen innebär bland annat att samordna och kvalitetssäkra kontorsservicetjänster på flera kontor i Västsverige, med löpande kontakt med både interna kunder och externa leverantörer. Du hanterar ärenden, beställningar, fakturor och budgetuppföljning samt ansvarar för information till kunder och leverantörer. Utöver detta ingår även att driva flytt- och utvecklingsprojekt inom fastighets- och serviceområdet.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Samordna och kvalitetssäkra RE&FMs kontorsservicetjänster (lokalvård, kaffe, frukt, kontorsmaterial etc.) på ett antal Vattenfallkontor i Västsverige
• Kontinuerlig kontakt och avstämningar med interna kunder och externa leverantörer
• Löpande hantering av inkomna ärenden och felanmälningar
• Beställningar, fakturahantering och budgetuppföljning
• Informationsansvar gentemot kunder och leverantörer
• Projektledare för flytt- och utvecklingsprojekt inom FM område
Vem är du?
Krav för tjänsten:
• Arbetslivserfarenhet och kunskap inom området
• Arbetslivserfarenhet 3-5år inom området
• Arbetslivserfarenhet av att ha varit ansvarig för eget område
• Arbetslivserfarenhet av att arbeta självständigt
• Mycket goda kunskaper i MS Office
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal och försäkringar. Ersättning
