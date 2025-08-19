Regionansvarig inom Real Estate & Facility Management
Vattenfall AB / Fastighetsskötarjobb / Varberg Visa alla fastighetsskötarjobb i Varberg
2025-08-19
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vårt mål är fossilfrihet. Vi arbetar för en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att röra sig, tillverka och leva.
Om rollen
Real Estate & Facility Management Nordic (RE&FM) söker två Regionansvariga - en kollega med placering i Trollhättan eller Göteborg och en kollega med placering i Ringhals.
RE&FM Nordic ansvarar för leveransen av samtliga tjänster inom Fastighetsförvaltning och Facility Management inom Vattenfall. Vi ansvarar bl.a. för hyreskontrakt, service och underhåll av fastigheter samt kontorstjänster såsom bevakning, inpassering, lokalvård, posthantering och kontorsmaterial. Inom flera områden används externa leverantörer av kontorsservice.
Dina ansvarsområden som Regionansvarig
Som Regionansvarig inom RE&FM Nordic är du kontaktperson gentemot interna kunder och externa leverantörer av kontorsservice för ett eller flera av våra kontor.
Du ansvarar för:
samordning och kvalitetssäkring av RE&FMs kontorsservicetjänster (lokalvård, kaffe, frukt, kontorsmaterial etc.) på ett eller flera Vattenfallkontor i Västsverige
kontinuerlig kontakt och avstämningar med interna kunder och externa leverantörer
löpande hantering av inkomna ärenden och felanmälningar
beställningar, fakturahantering och budgetuppföljning
informationsansvar gentemot kunder och leverantörer
projektledning för flytt- och utvecklingsprojekt inom FM området
Kravspecifikation
Högskole- eller gymnasieutbildning inom relevant område
Flerårig erfarenhet från serviceyrke samt beställarkompetens
erfarenhet från Facility Management-området är meriterande
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska
B-Körkort
Intresse för kvalitetsfrågor
Vi söker dig som trivs i en roll med många kontaktytor. Du har förmågan att se och möta kundens behov genom att agera professionellt och affärsmässigt. Du är ansvarstagande, självgående och van att på eget initiativ driva frågor och lösa problem. Med ett strukturerat arbetssätt har du lätt för att hantera flera saker samtidigt. Du är tydlig i din kommunikation och är duktig på att förmedla budskap på ett enkelt sätt.
Ytterligare information
Placeringsort Trollhättan/Göteborg eller Ringhals. Tjänsten ställer krav på resor. Övernattning förekommer.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner.
Läs mer om våra förmåner här.
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Sophie Klinga, 070-313 5741.
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Caroline Grammenos, 072-224 97 01.
Våra fackliga representanter är: Nadia Battain (Akademikerna), Anders Bohlin (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO). Du når dem via Vattenfalls växel: 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 7 september 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
432 30 VARBERG Arbetsplats
Varberg - Vattenfall Jobbnummer
9466142