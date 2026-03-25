Regional verksamhetsexpert med samordningsuppdrag, Region Stockholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Region Stockholm omfattar all kriminalvårdsverksamhet i Stockholms län. Regionkontorets uppgift är att leda, planera och operativt stödja och samordna verksamhetsområdenas arbete med att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet och utföra personutredningar i brottmål. Regionkontoret ska omsätta och säkerställa genomförandet av de nationella uppdrag som ges i verksamhetsplanen samt följa upp att fastställda mål och resultat uppnås. Som stöd för regionchefens ledning och styrning av verksamhetsområdena finns sektionschef, ett antal verksamhetsexperter, tre gruppchefer samt administrativa funktioner och reception.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som regional verksamhetsexpert är du del av ett team av experter inom anstalt, häkte, frivård, kapacitet/verksamhetsanalys samt hälso- och sjukvård. Regionens verksamhetsexperter är ett stöd för region- och sektionschef liksom för regionens kriminalvårdschefer.
Du kommer ha uppdraget att vara sektionschefens stöd i frågor rörande planering, genomförande och uppföljning av regionens verksamhetsplan. Många av de processer som drivs av regionkontoret involverar flera olika expertfunktioner, både i den egna gruppen och inom Kriminalvårdens huvudkontor. Medan övriga verksamhetsexperter skiftar mellan operativa och strategiska uppgifter är ditt uppdrag mer långsiktigt strategiskt syftande. Du kommer att samordna de övergripande och strategiska processerna samt vid behov, stärka upp inom något av expertområdena. Rollen kan också komma att innebära att ersätta sektionschefen vid kortare frånvaro. Din vardag kommer vara fylld av möten på såväl nationell, regional och lokal nivå, du för diskussion och dialog, du informerar, planerar, analyserar, följer upp och kontrollerar att arbetet med verksamhetsplanen är på väg i rätt riktning, i rätt tempo.
För arbetet krävs ett nära samarbete med övriga verksamhetsexperter och stödpersonal i regionen men även i andra regioner och på huvudkontoret, samt med chefer i regionen.
Resor ingår i tjänsten, både inom regionen och nationellt.
Tjänsten är placerad i Liljeholmen, Stockholm.Kvalifikationer
För uppdraget krävs mycket god analytisk förmåga av komplexa frågeställningar och processer. Förmåga att se helheter och förstå samband i verksamheten är ett krav. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade krav och omständigheter. Du är trygg och stabil även i stressituationer och har förmåga att fokusera på rätt saker. Rollen ställer också krav på att du är mål- och resultatinriktad och tar egna initiativ. Du har en mycket god samarbetsförmåga. Du ska även vara kommunikativ och ha förmåga att informera på ett tydligt sätt samt lyssna in nya idéer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen eller annan likvärdig kunskap genom utbildning kombinerad med erfarenhet
* Ledarerfarenhet i rollen som chef, projektledare eller förändringsledare
* Mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande med erfarenhet av:
* Arbete i fler än en nivå inom Kriminalvården (nationellt, regionalt, lokalt)
* Flerårig erfarenhet av verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning i strategiskt perspektiv
* Processinriktade arbetssätt
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att genomföras i Liljeholmen den 28 april, ev även den 24 april
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312114".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-0225)
Kriminalvården, Regionkontoret Stockholm
Ledarna
Niklas Ingesson (facklig) 08-559 399 31
9817589