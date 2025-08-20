Regional verksamhetsexpert hälso- och sjukvård, Stockholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Kriminalvården bedriver en viss öppen hälso-och sjukvård på primärvårdsnivå och viss psykiatrisk öppenvård. Kriminalvården är en egen vårdgivare. I region Stockholm arbetar 44 sjuksköterskor, nio psykologer och att antal upphandlade allmänläkare och psykiatriker på de sjukvårdsmottagningar som finns på häkten och anstalter. På nationell nivå finns medicinsk rådgivare samt experter. Kriminalvården är uppdelad i sex regioner där regionchefen leder arbetet med att planera, operativt stödja och samordna verksamheternas arbete. Regionkontoret säkerställer att fastställda mål uppnås och att nationella uppdrag och direktiv omsätts i operativ verksamhet. På regionkontoret finns ett antal verksamhetsexperter inom olika kunskapsområden. Nu söker vi dig som vill bli en av region Stockholms två verksamhetsexperter inom området hälso- och sjukvård. Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Som verksamhetsexpert hälso- och sjukvård möter du en vardag full av variation. Du möter små och stora frågor och växlar mellan att t ex vara rådgivande i patientärenden till att vara med i nationella utvecklingsprojekt. Du genomför utredningar, tar fram beslutsunderlag och förslag till beslut i olika sjukvårdsfrågor, du ser till att nya rutiner och föreskrifter implementeras. Du är rådgivare och bollplank för chefer och vårdpersonal i verksamheterna. Du ingår i regelbunden samverkan och samarbete på nationell nivå med övriga verksamhetsexperter inom hälso- och sjukvård. Även Stockholms läns sjukvårdsregion är en viktig samarbetspartner.
Som en följd av Kriminalvårdens stora expansion utökar vi nu sjukvårdsorganisationen med fler experter. Du och din kollega i Stockholm, som också har rollen som medicinskt ansvarig i regionen, kommer att arbeta nära varandra. Din kollega har lång erfarenhet inom såväl kriminal- som sjukvård, tillsammans planerar och prioriterar ni för att med kvalitet och effektivitet utföra ert uppdrag.
Exempel på arbetsuppgifter är:
• Utvecklings- och förändringsarbete
• Kvalitetssäkring och uppföljning
• Implementering av rutiner och föreskrifter
• Årlig uppföljning av patientsäkerheten
• Rådgivning i patientärenden
• Stöd för chefer med ansvar för sjukvårdsfrågor
• Handläggning och utredning av sjukvårdsärenden
• Utredning, analys och åtgärdsförslag vid allvarligare tillbud och incidenter
• Utredning och förslag till beslut för placering av intagna på särskild omvårdnadsavdelning
• Anordnar regionala sjukvårdmöten
• Verksamhetsbesök på anstalter och häkten inom Stockholms län
Placeringsort är Stockholm, regelbundna resor, utbildningar och samverkan ingår i tjänsten. Du rapporterar direkt till regionchef.
Kriminalvårdens sjukvårdsorganisation är välfungerande och i rollen som verksamhetsexpert får du insyn i vår häktes- och anstaltsverksamhet, du möter många olika yrkesroller och en bredd av olika frågeställningar. Du kommer in i en tid av expansion och förändringsarbete. Du kommer ha roligt på jobbet, det vågar vi lova!
Titta gärna på filmen överst i annonsen för att se vad våra sjuksköterskor gör på jobbet, eller läs mer här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/traffa-vara-medarbetare/olika-yrken-i-kriminalvarden/sjukskoterska/Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som har erfarenhet som sjuksköterska och erfarenhet av att arbeta med vårdutveckling. Du är trygg i din yrkesroll och har en hög nivå av personlig mognad. Hos Kriminalvården möter du många olika yrkesroller, inte bara vårdpersonal. Det ställer krav på din förmåga att skapa förståelse för sjukvårdsfrågor även hos kollegor som saknar sjukvårdskunskap, därför är du både pedagogisk och lyhörd. Din samarbetsförmåga är god. Du trivs i en roll där du å ena sidan samarbetar med både grupper och individer men samtidigt självständigt planerar och driver ditt arbete framåt. Du trivs med administrativa uppgifter och har erfarenhet av att skriva, t ex rapporter eller utredningar, på ett koncist och begripligt språk. Du har en analytisk förmåga och är van att överblicka komplexa helheter.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska
• Har erfarenhet som sjuksköterska
• Har god förmåga och vana vid administrativa uppgifter
• Har god kännedom om den lagstiftning som styr hälso- och sjukvårdsområdet
• Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande med erfarenhet av:
• Utvecklingsarbete inom sjukvård, gärna i större organisationer (ska beskrivas tydligt i ditt CV)
• Arbete inom Kriminalvården eller på annat sätt med frihetsberövade
Intervjuer kommer att genomföras i Liljeholmen den 23 sep och ev även den 30 sep.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
