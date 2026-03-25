Regional verksamhetsexpert fokusområde frivård, vikariat, Region Stockholm
Kriminalvården, Regionkontoret Stockholm / Sociala jobb / Stockholm
2026-03-25
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Region Stockholm omfattar all kriminalvårdsverksamhet i Stockholms län. Regionkontorets uppgift är att leda, planera och operativt stödja och samordna verksamhetsområdenas arbete med att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet och utföra personutredningar i brottmål. Regionkontoret ska omsätta och säkerställa genomförandet av de nationella uppdrag som ges i verksamhetsplanen samt följa upp att fastställda mål och resultat uppnås. Som stöd för regionchefens ledning och styrning av verksamhetsområdena finns sektionschef, ett antal verksamhetsexperter, tre gruppchefer samt administrativa funktioner och reception.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som regional verksamhetsexpert är du del av ett team av experter inom anstalt, häkte, frivård, kapacitet/verksamhetsanalys samt hälso- och sjukvård. Regionens verksamhetsexperter är ett stöd för region- och sektionscheferna liksom för regionens frivårdschefer. Frivården präglas liksom Kriminalvården i sin helhet, av hög förändringstakt. Ny lagstiftning inom påföljdsområdet medför tillkommande uppdrag och ställer krav på god samverkan, såväl internt som externt. Exempel på viktiga uppgifter för experten på frivårdsfrågor kan vara att till exempel:
* Delta i kvalitetssäkrande och förbättringsdrivande forum på såväl nationell som regional och lokal nivå
* Stödja verksamheterna vid implementering av nya arbetssätt och ny lagstiftning
* Arbeta övergripande med uppföljning och stöd avseende verksamhetsinnehåll, t ex VSP, utsluss och genomförande av behandlingsprogram
* På strategisk nivå skapa och bibehålla god extern samverkan med myndigheter och civilsamhällets aktörer som arbetar med brottsförebyggande och/eller individstödjande insatser för klienter.
Som expert med fokus på frivårdsfrågor är du en bärare av goda idéer, du samlar ihop frågor som behöver genomlysas i större perspektiv och säkerställer att de omhändertas. Inom ramen för utvecklingsarbetet är de regionala verksamhetsexperterna sammankallande för regionala arbetsgrupper och arbetsutskott. Utöver utvecklingsarbetet ingår uppföljning samt intern styrning och kontroll. Uppföljningsarbetet innebär insamling av underlag och analys av resultat, framtagande av underlag och dagordning inför de regionala dialogerna samt efterarbete. För arbetet krävs ett nära samarbete med övriga verksamhetsexperter samt chefer inom frivården.
Resor ingår i tjänsten, både inom regionen och nationellt.
Tjänsten är placerad i Liljeholmen, Stockholm.Kvalifikationer
För uppdraget krävs mycket god analytisk förmåga av komplexa frågeställningar och processer. Förmåga att se helheter och förstå samband i verksamheten är ett krav. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade krav och omständigheter. Du är trygg och stabil även i stressituationer och har förmåga att fokusera på rätt saker. Rollen ställer också krav på att du är mål- och resultatinriktad och tar egna initiativ. Du har en mycket god samarbetsförmåga. Du ska även vara kommunikativ och ha förmåga att informera på ett tydligt sätt samt lyssna in nya idéer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom beteendevetenskapligt område, juridik eller kriminologi
* Ledarerfarenhet i rollen som chef, projektledare eller förändringsledare
* Djupgående kunskap om frivårdens verksamhet
* Mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande med erfarenhet av:
* Arbete i fler än en nivå inom Kriminalvården (nationellt, regionalt, lokalt)
* Att leda, planera och följa upp verksamhet i en ansvarsroll, t ex chef, projektledare, förändringsledare, processledare, utbildare eller jämförbar roll
* Processinriktade arbetssätt
* Erfarenhet av myndighetsutövning inom frivård, övriga rättskedjan eller socialtjänst
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att genomföras i Liljeholmen den 28 april, ev även den 24 april
Detta är ett vikariat, initialt t o m 2026-12-31 men kan ev komma att förlängas.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312102".
Detta är ett heltidsjobb.
org.nr 202100-0225
Kriminalvården, Regionkontoret Stockholm
Sektionschef
Pernilla Tjernström Pernilla.Tjernstrom@kriminalvarden.se 08-55938578
