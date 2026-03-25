Regional verksamhetsexpert fokusområde anstalt, Region Stockholm
Kriminalvården, Regionkontoret Stockholm / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-03-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Regionkontoret Stockholm i Stockholm
, Huddinge
, Sollentuna
, Täby
, Ekerö
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Region Stockholm omfattar all kriminalvårdsverksamhet i Stockholms län. Regionkontorets uppgift är att leda, planera och operativt stödja och samordna verksamhetsområdenas arbete med att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet och utföra personutredningar i brottmål. Regionkontoret ska omsätta och säkerställa genomförandet av de nationella uppdrag som ges i verksamhetsplanen samt följa upp att fastställda mål och resultat uppnås. Som stöd för regionchefens ledning och styrning av verksamhetsområdena finns sektionschef, ett antal verksamhetsexperter, tre gruppchefer samt administrativa funktioner och reception.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som regional verksamhetsexpert är du del av ett team av experter inom anstalt, häkte, frivård, kapacitet/verksamhetsanalys samt hälso- och sjukvård. Regionens verksamhetsexperter är ett stöd för region- och sektionschef liksom för regionens anstalter. Som expert omhändertar du både internt initierade utredningar och projekt och är delaktig i arbetet med regeringsuppdrag. Verksamhetsexperternas roll handlar om allt från det väldigt praktiska/handfasta till det mer konceptuella och arbetet kräver att man kan skifta perspektiv mellan operativ vardag och långsiktig, komplex strategi. Som verksamhetsexpert är din vardag fylld av möten på såväl nationell, regional och lokal nivå, du för diskussion och dialog, du informerar, samlar information och fakta, sammanställer rapporter och underlag för beslut. Att skriva remissvar och göra utredningar är en del av vardagen. Kärnverksamhetens behov ger upphov till uppdrag på såväl kort som lång sikt och du kan bli en av dem som genomför utbildnings- eller informationsinsatser i regionala forum som ger ett direkt stöd till verksamheten. Du kan också komma att ingå i något av regionens arbetsutskott. Ditt fokusområde i expertgruppen kommer, tillsammans med en av de andra regionala verksamhetexperterna, vara anstaltsfrågor, detta kan dock variera över tid.
Du är en bärare av goda idéer mellan anstalterna, du samlar ihop frågor som behöver genomlysas i större perspektiv och säkerställer att de omhändertas. Inom ramen för utvecklingsarbetet är verksamhetsexperterna sammankallande för regionala arbetsgrupper och arbetsutskott. Utöver utvecklingsarbetet ingår uppföljning samt intern styrning och kontroll. För arbetet krävs ett nära samarbete med övriga verksamhetsexperter, regionalt placerad personal i olika huvudkontorsfunktioner samt chefer i regionen. Exempel på viktiga uppgifter för experten på anstaltsfrågor kan vara att till exempel:
* Delta i kvalitetssäkrande och förbättringsdrivande forum på såväl nationell som regional och lokal nivå
* Stödja verksamheterna vid implementering av nya arbetssätt och ny lagstiftning
* Arbeta övergripande med uppföljning och stöd avseende verksamhetsinnehåll
Resor ingår i tjänsten, både inom regionen och nationellt.
Tjänsten är placerad i Liljeholmen, Stockholm.Kvalifikationer
För uppdraget krävs mycket god analytisk förmåga av komplexa frågeställningar och processer. Förmåga att se helheter och förstå samband i verksamheten är ett krav. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade krav och omständigheter. Du är trygg och stabil även i stressituationer och har förmåga att fokusera på rätt saker. Rollen ställer också krav på att du är mål- och resultatinriktad och tar egna initiativ. Du har en mycket god samarbetsförmåga. Du ska även vara kommunikativ och ha förmåga att informera på ett tydligt sätt samt lyssna in nya idéer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen eller annan likvärdig kunskap genom utbildning kombinerad med erfarenhet
* Ledarerfarenhet i rollen som chef, projektledare eller förändringsledare
* Djupgående kunskaper om anstaltsverksamhet
* Mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande med erfarenhet av:
* Arbete i fler än en nivå inom Kriminalvården (nationellt, regionalt, lokalt)
* Att leda, planera och följa upp verksamhet i en ansvarsroll, t ex chef, projektledare, förändringsledare, processledare, utbildare eller jämförbar roll
* Processinriktade arbetssätt
* Övergripande arbete med verksamhetsinnehåll (såsom behandlingsprogram, arbete, studier eller samverkan/samordning mellan olika parter inom Kriminalvårdens sysselsättning)
* Att arbeta med förändringsledning i ett övergripande perspektiv
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att genomföras i Liljeholmen den 28 april, ev även den 24 april
ÖVRIGT
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298667".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225)
Kriminalvården, Regionkontoret Stockholm
Ledarna
Niklas Ingesson (facklig) 08-559 399 31
9817595