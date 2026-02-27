Regional Verksamhetschef, Humana Individ & Familj vuxen
2026-02-27
Är du redo för en spännande och utvecklande karriär där du kan göra verklig skillnad för människor varje dag? Hos oss på Humana får du inte bara möjligheten att växa i din roll som ledare, utan även vara en del av ett företag där engagemang, glädje och ansvar är våra ledord. Om du delar vår vision om att alla har rätt till ett bra liv har du nu chans att bli en del av vårt team och göra skillnad tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
Humana är Sveriges ledande företag inom individ- och familjeomsorg. Vi arbetar med hela landet som upptagningsområde och vågar påstå att vi har den största samlade kompetensen inom barn-, ungdoms- och vuxenproblematik när det gäller psykosocial problematik och psykisk ohälsa. Humanas medarbetare är grunden i våra verksamheter. Därför tycker vi på Humana att det är viktigt att ge dem en tillfredsställande arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling. Om tjänsten
Som regional verksamhetschef har du en central roll där du arbetar i ett nära team med regionchefen, som du även rapporterar direkt till. I din roll agerar du som regionchefens närmaste samarbetspartner i arbetet med att driva och utveckla regionen framåt.
Ditt huvudsakliga uppdrag är att vara ett operativt stöd till våra verksamhetschefer inom regionen. Du stöttar dem i arbetet med kvalitetsutveckling, framtagande av verksamhetsplaner och säkerställer att de har rätt förutsättningar att nå uppsatta mål och skapa en positiv arbetsmiljö. Regionen sträcker sig över Örebro, Dalarna, Gävle och Bollnäs.
Du ingår i ledningsgruppen för regionen inom division vuxen Individ & Familj. Tjänsten är dynamisk och innebär ett tätt samarbete med både regionchefen och övriga stabsfunktioner för att möta regionens behov och utveckling över tid.Dina arbetsuppgifter
Stödja och coacha verksamhetschefer i deras dagliga arbete och utveckling av verksamheten.
Resor till de olika verksamheterna inom regionen och ibland arbeta längre perioder på en specifik enhet om behov finns, detta kan avse olika platser i regionens upptagningsområde.
Du stöttar cheferna i att analysera och uppnå sina mål vad gäller kvalitet, ekonomiska resultat och övergripande måluppfyllelse.
Vem är du?
Vi söker en trygg och handlingskraftig ledare som genom observation och reflektion skapar tillit och framdrift. Du är en skicklig coach som hjälper dina chefer att identifiera styrkor, sätta tydliga mål och ta nästa steg i sin utveckling. Genom dialog och feedback främjar du en kultur av lärande och personligt ansvarstagande.
Du är en värderingsstyrd relationsbyggare som anpassar ditt ledarskap efter situationens behov. Då rollen kräver operativ närvaro i hela regionen, trivs du med att vara på resande fot och kan arbeta på olika platser i regionen när behov uppstår.
För denna tjänst krävs att du har:
Relevant högskoleexamen inom vård och omsorg (till exempel socionom, beteendevetare, etc.) eller motsvarande kompetens och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Minst två års erfarenhet inom branschen i ledande befattning
Erfarenhet av att driva förändringsarbeteKörkortskrav
Det är meriterande om du har:
Relevant vidareutbildning och specialistkompetens inom psykosocialt arbete, ledarskap eller socialrätt.
Vad får du?
Möjlighet att delta i ledarprogram
Coachande chef och nära samarbete med stöttande stabsfunktioner
Möjlighet till regelbunden professionell handledning och stort utbud av interna utbildningar
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och kollektivavtal Övrig information
Placeringsort: Örebro, Gävle, Dalarna
Anställningsform: Tillsvidare, vi tillämpar sex månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: 100%
Arbetstider: Dagtid, förtroendearbetstid
Lön: Enligt överenskommelse, övriga ersättningar enligt kollektivavtal
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Under rekryteringsprocessen kommer du att få genomgå telefonintervjuer, tester och kompetensbaserade intervjuer.
Sista dag att ansöka är 27 mars
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta regionchef Malin Alvin, malin.alvin@humana.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
