Regional utvecklingsstrateg med fokus på landsbygd
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2026-06-03
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Avdelningen Regional utveckling
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Region Uppsala har statens uppdrag att ansvara för att driva arbetet med regional utveckling i Uppsala län. Arbetet bedrivs inom Avdelningen för regional utveckling som arbetar för ett effektivt genomförande av den regionala utvecklingspolitiken samt internt arbete med mänskliga rättigheter och miljö. Utgångspunkt för arbetet är Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi som även fungerar som Agenda 2030-strategi. Vi initierar, samordnar och driver på länets utvecklingsarbete tillsammans med länets offentliga, privata och ideella aktörer.
Vi söker en regional utvecklingsstrateg med fokus på landsbygd till vårt team!
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag ska präglas av en helhetssyn över flera samhällssektorer som fångar landsbygdens särart, dess utmaningar och möjligheter. Tjänsten syftar till att bidra till en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd i hela Uppsala län.
Fokus ligger på att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig landsbygd där företag kan växa och utvecklas genom att stärka landsbygdsföretagande relaterade till främst kommersiell service och livsmedels-och skogsfrågor. Utöver dessa områden kan även andra förutsättningsskapande frågor bli aktuella, exempelvis att i samverkan med kollegor bidra till ett helhetsperspektiv inom samhällsplanering.
I tjänsten ingår också omvärldsbevakning, samverka i relevanta nätverk både internt och externt samt ett ansvar som sakområdesexpert gentemot våra samverkansparter exempelvis i samverkan med länets kommuner och externa aktörer såsom myndigheter, lokalt och regionalt näringsliv med flera.
Arbetet med regional utveckling utgår till stor del från att i samverkan med olika samhällsaktörer identifiera utvecklings- eller utmaningsområden, och att fungera som länken mellan lokal nivå och nationell nivå.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse av och engagemang för landsbygdsutveckling. Du har högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta och har förståelse för landsbygdens förutsättningar, näringslivets behov och företagande samt strategiska utvecklingsmöjligheter. Du ska ha kännedom om livsmedelskedjan, primärproduktion och hållbar livsmedelsförsörjning. Likaså Förståelse för serviceutveckling i gles- och landsbygdsnära områden.
Det är meriterande om du har:
• Insikt i skogens roll för ekonomi, ekologi och social hållbarhet.
• Arbetat med utvecklings- och förändringsarbete, gärna på strategisk nivå.
• Arbetet i en politiskt styrd organisation och har erfarenhet från kommunal eller statlig samverkan inom ramen för arbetsmarknadsfrågorna.
Som person är du självgående, flexibel och har förmåga att strukturera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt, är uthållig och slutför påbörjade projekt. Du tar initiativ till olika aktiviteter och uppnår resultat, samt har en helhetssyn där du ser till länets bästa i både agerande och beslut.
Du är en engagerad och resultatorienterad person som trivs med att utveckla och driva processer tillsammans med andra. Du ska vara samarbetsinriktad med god förmåga att bygga och underhålla nätverk och relationer.
I tjänsten ingår också viss handläggning, uppföljning och att besvara remisser, samt att bereda ärenden till politik och ledning. Du kommer också att vara kontaktperson gentemot myndigheter, organisationer och privata aktörer. Därför är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga, att du känner dig bekväm med att leda möten inför större grupper och ta de kontakter som uppdraget kräver.
Du har god svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Tjänsten är ett vikariat (100%) fram till och med 2027-05-28. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Vårt moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum.
Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra, så att man kan känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal erbjuder vi subventionerade UL-biljetter och ett förmånligt friskvårdsbidrag.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Enhetschef, Christel Benfalk tel: 018-617 02 84
Landsbygdsstrateg, Therese Strimell Flodqvist tel: 018- 617 36 18
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan innan 2026-06-16.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK67/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 25 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9944117