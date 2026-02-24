Regional samordnare till Regionkansliet, Region Väst
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Regionkansliet
Regionkansliet arbetar med stöd åt regionpolisledningen, men även gentemot regionen som helhet. Vid regionkansliet finns grupperna; Kansligrupp 1-2, Operativ verksamhetsstyrning 1-3 och 6-7, Skiljande och disciplin, Intern service 1-3 samt Nationella polishundtjänsten. Verksamheten bedrivs i hela regionen men de flesta medarbetarna är placerade i Göteborg, resor förekommer i tjänsten. Regionkansliet har ca 120 medarbetare.
Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Gruppen
Den aktuella gruppen heter SAU- Samordning, Analys & Utveckling. Den utgörs av samordnare, verksamhets controller och analytiker. Gruppens bemanning är en gruppchef och 14 fast placerade medarbetare. Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
På regionkansliet arbetar gruppen SAU med samordning, analys och utveckling inom det brottsbekämpande systemet. Vi söker nu dig som har stort intresse för området utredning och vill arbeta med dessa frågor på strategisk nivå. Uppdraget innebär bland annat:
• Ledning av processer
• Implementering av ny lagstiftning
• Analys av verksamhet och resultat
• Samverka internt och externt
Som regional samordnare får du möjlighet att delta i regionkansliets arbete och bidra med din kunskap, förmåga och erfarenhet. Du kommer verka i rollen som regional samordnare för utredningsmetoder och lagstiftning. Du kommer verka som en självständig projektledare och ha stor möjlighet att själv vara med och utveckla och forma ditt arbete. Du har förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda process till förändring. Kvalifikationer
• Polisexamen, i enlighet med Polisförordning (2014:1104) eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant
• Mycket god förmåga att arbeta strategiskt och långsiktigt, med helhetssyn där verksamhetens övergripande mål och bästa, konsekvent vägleder analyser, prioriteringar och beslut
• Erfarenhet av utredningsverksamhet
• Förmåga att leda och samordna komplexa processer över organisatoriska gränser
• Stark kommunikativ förmåga med hög språklig precision
• God förmåga att självständigt driva och leda förändrings- och utvecklingsarbete
• Erfarenhet av intern och extern samverkan
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom Polismyndigheten med djup förståelse för myndighetens uppdrag, styrning, processer samt operativa förutsättningar
• God kunskap om myndighetens organisation och samverkansytor
• Erfarenhet inom de brottsbekämpande myndigheterna
• Chefserfarenhet
• Erfarenhet av förundersökningsledning
• Erfarenhet från spaningsverksamhetDina personliga egenskaper
Som person har du förmåga att själv planera, organisera och prioritera ditt arbete på att effektivt sätt. Du har samtidigt en god samarbetsförmåga och ett ledarskap som i förändringsarbete kan entusiasmera i organisationen. Som person är du också kommunikativ och har förmågan att samverka både internt som externt. Arbetet ställer krav på en god problemlösande analysförmåga där du arbetar bra med komplexa frågor på strategisk nivå.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Göteborg
Arbetstid: Dagtid med flex samt möjlighet till distansarbete
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Funktion: Samordnare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
