Regional Säljare Norr sökes till KL Industri!

Vill du bidra med din erfarenhet inom elkraft och vara med och utveckla framtidens energilösningar? Hos KL Industri får du möjlighet att arbeta i ett väletablerat, växande och framåtsträvande bolag där din kompetens gör verklig skillnad. Här får du vara med och forma tekniska lösningar, bidra till utvecklingen av produkter och processer, och arbeta i en miljö som värdesätter både erfarenhet och nytänkande. Varmt välkommen med din ansökan!
Din roll
KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer, och nu söker vi en engagerad och tekniskt kunnig Regional Säljare till region Norr. Vi söker dig som har erfarenhet inom elkraft och ett naturligt intresse för affärer och kundrelationer!
Som Regional Säljare hos oss blir du en viktig del av vår marknads- och försäljningsavdelning, där du samarbetar tätt med både innesäljare och projektledare för att skapa god service och hög kundnöjdhet. I rollen arbetar du med försäljning av KL Industris produkter inom din region och ansvarar för både befintliga kunder och potentiella nya affärskontakter. Din vardag består av att bygga och utveckla kundrelationer genom kundbesök, mässor, telefonkontakter och andra mötesformer.
Du arbetar aktivt med inkommande förfrågningar och tar fram konkurrenskraftiga anbud som möter kundens behov, samtidigt som du identifierar nya affärsmöjligheter på både kort och lång sikt.
Du arbetar nära våra innesäljare som stöttar dig i anbudsprocesser och du har tydliga individuella och gemensamma målsättningar att sträva mot. Arbetet präglas av att skapa långsiktiga relationer, internt såväl som externt, där en hög servicenivå alltid står i centrum. Regionen omfattar Norrland och du utgår företrädesvis från Sundsvall eller från valfri ort inom regionen.
Om dig
Vi söker dig som har en utbildning eller teknisk bakgrund inom elkraftsområdet och som gärna har tidigare erfarenhet av försäljning eller andra kundnära roller.Om du har erfarenhet av försäljning mot eldistribution, industri eller entreprenader är det meriterande.
Som person är du affärsmässig, kommunikativ och har lätt för att skapa nya kontakter, samtidigt som du samarbetar på ett prestigelöst och öppet sätt. Du arbetar resultatorienterat, med eget ansvar och är van vid att arbeta självständigt.
Du hanterar affärssystem obehindrat och uttrycker dig väl på både svenska och engelska, både i tal och skrift. För tjänsten krävs även B-körkort då resor utgör ett naturligt inslag i tjänsten.
Om KL Industri
KL Industri är marknadsledande i Norden inom innovativa lösningar för kraftdistribution och den självklara partnern för att bygga framtidens hållbara energiförsörjning. Med säljorganisation i Sverige och Finland samt ett nära samarbete med vårt norska systerbolag Møre Trafo AS ligger vi ständigt i utvecklingens framkant - både genom ny teknik och kontinuerlig kompetensutveckling.
Vårt huvudkontor ligger i Finspång, Östergötland, där vi kombinerar lång erfarenhet med framåtblickande innovation. Hos KL Industri blir du en del av ett engagerat team som tillsammans skapar lösningar som driver energibranschen framåt.
Läs mer om KL Industri på: https://klindustri.se/
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Johanna Andersson på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på KL Industri.
Sista ansökningsdag är 22 mars 2026. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
