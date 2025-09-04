Regional säljare | Lernia Bemanning & Rekrytering | Gävle/Uppsala
Här erbjuds du en spännande och fri roll där du blir en del av Sveriges största bemanningsföretag. Det här är en nyckelposition där du som regionsäljare har det övergripande ansvaret för all försäljning. Välkommen med din ansökan idag! Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som regionsäljare bedriver du främst nykundsförsäljning. Till din hjälp har du ett erfaret säljteam med expertis inom bemanning och rekrytering till svenska företag. Vi erbjuder våra tjänster inom kompetensförsörjning till såväl små som medelstora och stora bolag. Lernia är ett etablerat varumärke och många företag har vi redan en påbörjad dialog med.
Som regionsäljare ansvarar du för första kontakt, mötesgenomförandet och offert. Du lämnar sedan över till det lokala leveransteamet eller det nationella Talent Acquisition-teamet som placerar ut rätt kandidat till din kund.
Vi letar efter en energifylld person som trivs med att nätverka och skapa nya relationer. Du är tålmodig och ger inte upp lätt. Vi ser gärna att du har dokumenterad, flerårig erfarenhet av utesälj. Erfarenhet från bemanningsbranschen är ett krav.
Vi värderar dina tidigare erfarenheter och resultat högre än formell utbildning. Vi tror att du trivs med lagspel och har ett kontaktnät i vårt fokusområde, Uppland.
Formella Krav
• Gärna eftergymnasial utbildning inom ekonomi, organisation, HR, sälj eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Erfarenhet av bemannings- och rekryteringsförsäljning
• Arbetslivserfarenhet av B2B försäljning
• Körkort B
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift
Vad vi erbjuder
Lernia är ett stabilt företag med över 100 års erfarenhet. Du får en spännande och utvecklande tjänst där din ambition är gränsen för din framgång. Vi tror på frihet under ansvar och du har stor möjlighet att planera din tid och arbetssätt själv, då vi är måna om att du ska få ihop det beryktade "livspusslet".
Varmt välkommen till Lernia - ett företag att verkligen trivas på!
Information
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Gävle/Uppsala
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter och ansökan
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via länken nedan. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet och som regionsäljare är det viktigt att kunna presentera ett budskap positivt, säljande och tydligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Ansök därför gärna så snart som möjligt.
Vid frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adrian Runsten på adrian.runsten@lernia.se
.
Vi ser fram emot din ansökan och kanske är det just DU som blir en del av Lernia-gänget!
Lernia är vägen framåt
Du som arbetar hos oss på Lernia är med och stärker Sveriges konkurrenskraft. Genom våra insatser inom utbildning, matchning, bemanning och rekrytering ser vi till att företag får den kompetens de behöver och att tiotusentals människor kommer i arbete. Det ger oss mening i vårt jobb och gör oss stolta. Här får du själv utvecklas samtidigt som du ser andra växa genom sina nästa steg i arbetslivet. Hos oss får du ett sammanhang att trivas och utvecklas i. Vi är alla lika och unika och alla behövs. Det tror vi starkt på och det verkar vi för - tillsammans Ersättning
