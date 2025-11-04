Regional metodutvecklare sökes till Unika Region Öst
2025-11-04
Vill du driva kompetensutveckling som stärker framtidens omsorg?
Är du en kunskapsdriven och målgruppsengagerad person som brinner för metod, kvalitet och kompetensutveckling?
Vill du vara med och säkerställa att våra medarbetare och ledare har rätt kunskap för att skapa en omsorg av högsta möjliga kvalitet?
Då kan det vara dig vi söker!
Om Unika LSS
Unika Omsorg LSS är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal i samarbete med Benifex. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om rollen som Regional metodutvecklare
Som regional metod- och kompetensutvecklare är du en operativ expert med uppdrag att stärka metod, kvalitet, arbetssätt och professionellt utförande i våra verksamheter inom LSS/SoL. Du arbetar nära chefer och medarbetare för att säkerställa att våra metoder används på rätt sätt, att kunskap omsätts i praktiken och att verksamheterna får stöd i att utvecklas med hög kvalitet, bästa metodik och struktur. Du rapporterar direkt till regionchef och är en viktig resurs i regionledningsgruppen. Rollen är mobil och Region Östs geografiska område är Östergötland, delar av Södermanland och södra Stockholm.
Dina huvudsakliga uppgifter Utbilda och introducera medarbetare och chefer i våra metoder och pedagogiska arbetssätt
Handleda och stötta verksamheter i implementering av nya eller befintliga metoder
Bidra i framtagande och vidareutveckling av metodmaterial, rutiner och utbildningsstöd
Följa upp metodanvändning och skapa lärande genom reflektion, observation och återkoppling
Fungera som bollplank i verksamhetsnära metod- och utvecklingsfrågor
Samverka med kvalitetsfunktion, HR och utbildningsenhet för att säkra kompetensutveckling i enhetlighet med företagets strategiska mål
Stödja chef och medarbetare vid inflyttar och arbeta aktivt för att möjliggöra trygga placeringar
Kvalifikationer
För att lyckas med uppdraget har du Relevant utbildning för tjänsten som exempelvis stödpedagog, socialpedagog, socionom, beteendevetare
Flerårig erfarenhet och kunskap om målgruppen LSS vuxna personkrets 1.
Utbildning i och erfarenhet av tydliggörande kommunikation (AKK) och lågaffektivt bemötande (LAB)
Dokumenterad erfarenhet av samsjuklighet kring psykiatri och substansbruk.
Erfarenhet av att ha jobbat med människor med autism och utmanande beteende.
Erfarenhet av att arbeta med individer med komplex psykosocial beteendeproblematik.
Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift.
Vi vill att du är Erfaren inom LSS med stor förståelse för målgruppernas behov
Trygg i ett pedagogiskt förhållningssätt och van att utbilda, handleda eller coacha andra
Praktiskt lagd, lösningsorienterad och van att arbeta nära verksamheten
Driven av metod, kvalitet, struktur och viljan att göra skillnad i vardagen
Strukturerad och självständig men samarbetsinriktad - du bygger relationer och skapar engagemang
Meriterande om du därtill har Studio 3 licens
Utbildning i TBA, PBS och/eller KBT
Vi erbjuder
En nyckelroll där du får vara med och påverka och utveckla kompetensutvecklingen i LSS-omsorgen i praktiken. Du blir en viktig resurs med stort handlingsutrymme och kompetensutbyte med metodspecialister och anda metodutvecklare i segmentet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tills vidare
Tjänstgöringsgrad: 100%
Arbetstid: Dagtid Måndag-fredag, viss kvällstid kan förekomma
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2025-11-24 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Regional verksamhetschef Sofia Lundberg sofia.lundberg@unika.se
eller
Regionchef Therese Linerhav therese.linerhav@unika.se Ersättning
