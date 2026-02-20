Regional Manager Mälardalen till Cibes Kalea Sverige
Vill du vara med och driva affären framåt? Hos Cibes Kalea Sverige får du kombinera affärsdriv, ledarskap och kundrelationer i en entreprenöriell miljö där din insats gör skillnad.
<img src="https://sae3ndp007.blob.core.windows.net/swe/4b3e1621-c3e3-443c-b377-9301b7859c73.jpg">
Cibes Kalea Sverige AB (CKS), en del av Cibes Lift Group, är en erkänd tillverkare av utrymmeseffektiva, modulära hissar och anses vara en av de främsta inom branschen globalt sett. Vår framgång är resultatet av svensk teknik av högsta kvalitet och enastående design. Våra produkter är skräddarsydda för både offentlig och privat sektor och genom åren har Cibes Lift Group sålt och installerat över 50 000 hissar, som används av miljoner människor världen över. Utöver att erbjuda skräddarsydda hisslösningar, tillhandahåller Cibes Kalea Sverige AB även ett attraktivt underhålls- och servicestöd, både vid nybyggnation och modernisering av hissar. En nyckelfaktor bakom vår framgång är vår väl etablerade tekniska support och effektiva hantering av reservdelar. Tillsammans strävar vi efter att uppnå högsta möjliga kundnöjdhet, från design och installation till driftsättning och underhåll.
Ta steget till en nyckelroll i ett expansivt bolag
Cibes Kalea Sverige är en del av Cibes Lift Group - en global aktör inom hisslösningar med svensk kvalitet och design i världsklass. Vi är ett entreprenöriellt företag i stark tillväxt och söker nu en Regional Manager Mälardalen som vill vara med och driva vår fortsatta framgång. Vi ser gärna att du bor någonstans mellan Uppsala och Norra Stockholm vilket skulle vara strategiskt för rollen.
Din roll
Som Regional Manager leder du regionens affärsverksamhet med fullt ansvar för försäljning, installation och service. Du är en del av ledningsgruppen i Cibes Kalea Sverige, har ett hands-on arbetssätt där du kombinerar strategiskt tänk med operativt driv. Du coachar och utvecklar ditt team omfattande 4 säljare och två chefer inom installation, service & reparation, samtidigt som du själv är aktiv i kunddialoger och affärer.
Dina fokusområden:
• Driva lönsam tillväxt för regionen genom proaktiv kundbearbetning och aktiv försäljning
• Utveckla eftermarknad och långsiktiga kundrelationer
• Säkerställa kvalitet och leverans i installations- och serviceprocesser
• Bygga struktur och främja delaktighet och engagemang i teamet
Vem är du?
Du trivs i en entreprenöriell miljö och har erfarenhet av personalansvar och att vidareutveckla verksamhet, möjligen från installationsbranschen och/eller med projektförsäljning. Du är affärsdriven, strukturerad och har ett naturligt ledarskap som inspirerar. Du är skicklig på att bygga relationer och nätverk - såväl internt som externt - och har förmågan att omsätta kundbehov till smarta lösningar. Vi ser det som ett plus, om du har erfarenhet av att jobba i bolag som verkar i en internationell kontext. Har du dessutom hisskompetens så kan det vara meriterande. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga ledaregenskaper, driv, struktur och affärsmässighet.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett företag som kombinerar innovation med stark tillväxt.
• Karriärmässiga utvecklingsmöjligheter.
• Förmånspaket som bland annat inkluderar förmånsbil och en bonusmodell som belönar prestation på individ-, region- och bolagsnivå.
• Du blir en del av ett engagerat team där din insats gör verklig skillnad - för kunder, medarbetare och affären.
Så här ansöker du:
Vi har valt att ersätta det traditionella personliga brevet med tre korta frågor som speglar våra värderingar. Skicka ditt CV och besvara frågorna direkt i vårt system.
Ansök snarast, men inte senare än 2026-03-13. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdagen. I denna rekrytering samarbetar Cibes Kalea Sverige med Jefferson Wells. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marjo Carlson; marjo.carlson@jeffersonwells.se
, 070-377 06 64 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
