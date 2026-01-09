Regional Key Account Manager Würth - Region Mitt
Würth Svenska AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-01-09
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Würth Svenska AB i Örebro
, Nacka
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Är du en affärsinriktad och relationsbyggande person som älskar utmaningen att utveckla och förvalta viktiga kundrelationer? Då kan du vara den vi söker till rollen som Regional Key Account Manager på Würth Svenska AB. Vi söker dig som vill ta en central roll i att driva tillväxt och lönsamhet i Region Mitt.
Vad innebär rollen som Regional Key Account Manager på Würth?
Som Regional Key Account Manager (R-KAM) på Würth kommer du att vara ansvarig för att bearbeta kunder inom försäljningsområdet Region Mitt där du kommer förvalta och utveckla regionalt stora konton. Du kommer att ha en nyckelroll i att bearbeta, utveckla och upprätthålla starka kundrelationer inom regionen. Det kommer att vara ett tydligt fokus på att bearbeta leads och prospekts. Med stort ansvar och frihet kommer du att vara med och påverka vår framgång genom att säkerställa att både kundernas och företagets mål uppnås.
Du kommer bland annat att:
• Ansvara för att bearbeta och utveckla våra kundrelationer i hela försäljningsområdet
• Aktivt arbeta för att säkerställa tillväxt och lönsamhet i kundportföljen enligt uppsatta affärsmål.
• Föra regelbundna och proaktiva kundmöten för att säkerställa nöjda och lojala kunder.
• Agera stöd till övriga försäljningsorganisationen i regionen så att uppsatta mål nås.
• Samverka med övriga avdelningar för att säkerställa hög kvalitet på våra avtal och leveranser.
Vi vill att du
• Har 3-5 års erfarenhet av försäljning B2B.
• Är mål och resultatdriven och hittar nya affärsmöjligheter genom nyfikenhet och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
• Är van att driva ditt eget arbete, strukturerad och har en god uthållighet.
• God affärsförståelse och en förmåga att utveckla både lönsamhet och försäljning.
• Är skicklig på att bygga och upprätthålla långsiktiga relationer både internt och externt, du får med dig andra.
• Har digital mognad, navigerar och söker information i olika system. Du är van att arbeta i Office 365 med Outlook, Excel, PowerPoint, Word, och Teams
• Talar och skriver svenska och engelska flytande och är bekväm med att hålla presentationer på olika nivåer.
Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med avtal, förhandling och implementation. Det är också en fördel om du arbetat med försäljning mot liknande branscher eller har annan branschkunskap.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett arbete där flexibilitet möter ansvar, och personlig samt yrkesmässig utveckling står i fokus. Du befinner dig nära till beslut och kommer att ha god möjlighet att påverka. Du får tillgång till förmåner såsom förskottssemester, lunchbidrag, friskvårdsbidrag, förmånscykel, personalrabatter samt den tekniska och digitala utrusning som krävs för jobbet. De flesta roller hos oss ger möjlighet till distansarbete, vi erbjuder kompetensutveckling och du deltar i vårt belöningsprogram.
Vi är ett av världens största familjeägda företag där vår familjära atmosfär och framåtanda är tydlig. Vi investerar i våra medarbetare och är övertygade om att medarbetarna är skillnaden som gör skillnad där vi tar vara på goda idéer och värdesätter ditt unika perspektiv.
Våra värdeord - Drivkraft, Mod, Ansvar och Samarbete - speglar vilka vi är, både som individer och som företag. Vår värdegrund är hjärtat i vår företagskultur och speglar både vår historia och vår ambition. Den leder oss i vårt arbete för att skapa hållbar och lönsam tillväxt. När vi konsekvent fattar beslut i linje med våra värderingar, rör vi oss steg för steg mot vår vision.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Placeringsort: Avesta, Borlänge, Karlstad, Örebro, Eskilstuna, Västerås är lämpliga bostadsorter för denna tjänst
Övrigt: Resor och övernattningar kommer krävas. Krav på giltigt B-körkort. Tjänstebil, dator och mobiltelefon ingår.
Om din ansökan
Rekryteringsarbetet pågår löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan. Din ansökan bör bestå av bifogat CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad du kan bidra med. Sista ansökningsdag är 25 januari 2026.
Kontaktperson är Försäljningschef Region Mitt, Henrik Willers, 070 300 68 99
• Första steget i rekryteringsprocessen är kontinuerlig granskning av ansökningar av rekryterande chef och HR partner, som resulterar i ett första urval av kandidater. Räkna med återkoppling inom 2 veckor med besked om du går vidare i processen.
• Vi använder personlighetstester inför nästa steg i processen. Om du går vidare kontaktar vi dig via telefon eller email för en första intervju som kan ske digitalt. Håll därför koll på din mailbox.
• Vi genomför en fysisk 2:a intervju för de kandidater som därefter går vidare.
• Vi tar referenser från tidigare arbetsgivare och kan komma att tillämpa provanställning.
• Vi kan komma att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med rekryteringen. Ersättning
fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Würth Svenska AB
(org.nr 556109-3021), https://www.wurth.se/om-wurth/att-jobba-pa-wurth/ Arbetsplats
Würth Jobbnummer
9675636