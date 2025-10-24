Regional Kam Inom Food Service Östra Sverige - Fmcg Partner
Fmcg Partner Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fmcg Partner Sweden AB i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Regional KAM Östra Sverige inom Food Service
Om oss FMCG Partner är ett av Sveriges ledande säljbolag inom dagligvaruhandeln (DVH), Servicehandeln, Apotek, Foodservice och online. Vi arbetar med inriktad försäljning och har hand om över 70 varumärken där flertalet är starka marknadsledare. Med våra 120 personer på fältet skapar vi långsiktiga resultat som syns. FMCG Partner är en del av SSI - Sales Services International som är världens största leverantör av säljtjänster med 87 000 anställda och en omsättning på 13 MDKR. Arbetsuppgifter Vi behöver förstärka vårt Foodservice team med en regional KAM till vårt distrikt Östra Sverige. Inom ditt distrikt ansvarar du för kunder inom Restaurang, hotell, caféer och Storhushåll. Du besöker lokala grossister, privata lokala kedjekunder, slutkunder och ansvarar för mässor, kundträffar och utbildningar inom distriktet. Ditt arbete innebär också ansvar för budget, uppföljning och resultat. Du förväntas bygga långsiktiga relationer för att främja tillväxt och lönsamhet för såväl FMCG Partner som för våra kunder och uppdragsgivare. Arbetet innebär att sälja produkterna i vår portfölj samt att hålla presentationer och tillaga och bjuda på produkterna för grossister och andra kundgrupper. Vem är du? För att lyckas i din roll som regional KAM hos oss är det en fördel om du är restaurangutbildad och vi ser gärna att du har arbetat i kök i några år. Har du erfarenhet från försäljning är det ett plus samt goda kunskaper om branschen.
Körkort för personbil (B) är ett krav då tjänsten innefattar resor med bil. Som person är du en utåtriktad visionär med stor social kompetens. Du är pålitlig med en god förmåga att skapa långsiktiga, förtroendeingivande relationer. Företaget genomsyras av en stark laganda och våra medarbetare är alla ansvarstagande personer som tycker om att bidra till gruppens framgång. Du värdesätter god struktur och bra planering samt har en stark egen drivkraft och tävlingsinstinkt. Du har också stor kunskap och intresse för mat och dryck. Du har goda kunskaper i svenska språket och god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Vi förutsätter att du behärskar Office-paketets olika delar. Lämplig bostadsort är Stockholm med omnejd.
Vi erbjuder Vi erbjuder dig ett spännande arbete i en dynamisk miljö med många kontaktytor och en arbetsplats under stark tillväxt. Du är ansiktet utåt för vårt företag - därför ställer vi höga krav på hur du kommer representera oss, och ger i gengäld chansen att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag med stark gemenskap. Tjänsten är på heltid med 6 mån provanställning. Övernattningar är förekommande i samband med konferenser, mässor och kundträffar (troligen 2-4 nätter per månad).
Vi kommer att löpande kalla till intervjuer under rekryteringsprocessen. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fmcg Partner Sweden AB
(org.nr 556814-6327), https://fmcg.se/ Arbetsplats
Fmcg Partner Kontakt
Noel Hayek noel.hayek@fmcg.se Jobbnummer
9574334