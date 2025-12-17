Regional Försäljningschef, Vinnarskalle som hatar att förlora
Svenska Alarm Gruppen AB / Chefsjobb / Kil Visa alla chefsjobb i Kil
2025-12-17
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Alarm Gruppen AB i Kil
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
, Sunne
eller i hela Sverige
Som försäljningschef hos oss på Svenska Alarm Karlstad kliver du in i ett bolag mitt i en spännande tillväxtresa. Här får du inte bara leda, utan även bygga ett team, sätta kultur och forma ett team med säljare som vill vinna, utvecklas och ha kul påvägen.
Ditt uppdrag är tydligt: skapa ett starkt, motiverat säljteam som levererar resultat och trivs tillsammans.
Du leder från fronten, coachar i vardagen och finns med ute på fältet. För oss handlar försäljning om energi, förtroende och långsiktiga relationer.
Om rollen:
I rollen som försäljningschef ansvarar du för:
* Att bygga, leda och utveckla ditt egna säljteam
* Daglig coachning och uppföljning av säljarna
* Att driva försäljning mot privatkunder och företagskunder tillsammans med teamet
* Att skapa struktur, motivation och en stark säljkultur
* Att nå och slå uppsatta mål tillsammans med ditt team
Du jobbar nära kunderna, främst genom personliga kundbesök i närområdena. Våra lösningar omfattar allt från inbrotts och brandlarm till trygghetslösningar för hem och företag.
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet inom försäljning och ledarskap
* Är trygg i att motivera, ställa krav och stötta ditt team
* Trivs med att arbeta målinriktat och strukturerat
* Är social, driven och duktig på att skapa förtroende
* Flytande svenska i både tal och skrift
* B-Körkort och tillgång till egen bil
Erfarenhet från larmbranschen eller närliggande bransch är meriterande.
Det här är rollen för dig som vill sitta din egen prägel, bygga team och vara med på en framgångsresa där både människor och resultat står i fokus.
Svenska Alarm är en totalleverantör av säkerhet till privatbostäder. Vi hjälper kunden genom hela processen med val av larm, installation och service. Med en ny generation bostadslarm och en stark tro på grannsamverkan vill vi bidra till ett tryggare samhälle.Publiceringsdatum2025-12-17KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast + rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Alarm Gruppen AB
(org.nr 556792-8402), http://www.SvenskaAlarm.se/jobb Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Alarm Kontakt
Regionchef
Hampus Stenmark hampus@svenskaalarm.se 0703 - 90 54 27 Jobbnummer
9648444