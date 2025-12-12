Regional Account Manager Sweden South, Astrak Sverige AB
Vill du jobba med kvalitativa undervagns- & slitdelar för bandade maskiner på ett expansivt företag. Vi söker dig med säljerfarenhet och ett intresse av maskiner eller du kanske idag jobba som maskinist eller reparatör av entreprenadmaskiner och rentav skulle vilja byta bana till sälj? Då söker vi dig!
Om rollen
Som Regional Key Account Manager får du en central och betydelsefull roll där du bygger starka relationer och skapar långsiktiga relationer med både nya och befintliga kunder. Du arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och säkerställa lösningar som fokuserar " Up time" & långsiktigt värde för kunden.
I din vardag kombinerar du strategi med praktiskt arbete - du identifierar nya kunder & affärsmöjligheter, säkerställer behov och presenterar lösningar. Du är direkt kundansvarig och samarbetar med vårt mycket komeptenta interna säljteam för att leverera hög kvalitet och skapa partnerskap som håller över tid.
Rollen är fri och innefattar mycket resor under veckorna i ditt territorie som du själv planerar och utför. Till din hjälp har du ett avancerat systemstöd och som Utesäljare utgår du ifrån hemmakontor.
Om Astrak:
Astrak har en stark marknadsposition och värdeerbjudande i både Sverige & Världen vilket medfört att vi växt snabbt under de senaste åren. Vårt Svenska kontor och lager ligger strax utanför Varberg. Astrak är ett gobalt företag som finns i Nord Amerika, Asien samt Europa och omsätter Ca. 1,3 Miljarder SEK. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: johan.sivertsson@astrak.com
Detta är ett heltidsjobb.
