Region Västmanland söker hälso- och sjukvårdsdirektör
2026-04-27
För dig som vill forma framtidens hälso och sjukvård. På riktigt.
Region Västmanland befinner sig i en period av historiska utvecklingssteg. Vi växlar upp arbetet med nära vård, bygger ett helt nytt akutsjukhus med inflyttning 2029, utvecklar våra närsjukhus och driver en omfattande digital transformation. Allt detta för att säkerställa en kostnadseffektiv, robust och högkvalitativ hälso- och sjukvård för invånarna i Västmanland, idag och i framtiden. Utmaningarna är många, men förutsättningarna är fler. Här finns stark kompetens, korta beslutsvägar och etablerade samarbeten över alla gränser. Nu söker vi dig som vill ta en avgörande roll i denna transformation - som vår nästa hälso och sjukvårdsdirektör. Varmt välkommen till Region Västmanland!
Som hälso och sjukvårdsdirektör har du ett brett uppdrag med hög komplexitet. Du leder på systemnivå och väger samman invånarnas behov, lagstiftning, ekonomi, verksamheternas förutsättningar och politisk inriktning. Du är den som ser helheten, gör avvägningarna och driver utvecklingen framåt - tillsammans med kompetenta medarbetare och i nära dialog med verksamheter, politiken och våra samverkanspartners. Det är ett stort ansvar. Och ett stort mandat.
Här får du möjlighet att fatta beslut som formar vårdens kapacitet och kvalitet för decennier framåt. Du leder regionens största utvecklings- och investeringsområden inom hälso och sjukvård:
förflyttningen inom Nära vård
nytt akutsjukhus i Västerås (inflyttning 2029)
modernisering av närsjukhusen
digitalisering och AI-utveckling
Din utgångspunkt är att leverera på målbilden Hälso och sjukvården 2029. Riktningen är fastlagd och har behov av engagerad uthållighet, men du har ett stort förändringsmandat inom ramen för målbilden och i uppdrag att driva ett fortsatt utvecklingsarbete som sträcker sig bortom 2029. Du har ett tydligt invånarperspektiv och säkerställer att vi utvecklas i samma takt som övriga samhället. Det här är en roll för dig som tänker i system, helheter och långsiktighet, där din kliniska erfarenhet och strategiska förmåga verkligen gör skillnad.
Hos oss håller du ihop hela vårdsystemet och verkar utifrån ett systemtänk för Västmanlands samlade vård, oavsett utförare. Du navigerar i och har rollen som huvudman, linjechef och beställare, och ansvarar även för regionens vårdvalsverksamhet. Det innebär reell påverkan på primärvårdens förutsättningar och dess samverkan med sjukhusen - en nyckelfråga i det moderna vårdsystemet. Region Västmanland har en stark samverkanskultur, inte minst tillsammans med länets kommuner. Genom exempelvis integrerade arbetssätt, närvårdsteam och ett gemensamt vårdinformationssystem skapar du förutsättningar för ett sammanhållet vårdlandskap nära invånaren.
Region Västmanland är en organisation stor nog för komplexitet - och tillräckligt liten för att du ska kunna påverka helheten, även på koncernnivå. Vi kännetecknas av:
korta beslutsvägar
goda relationer och samarbetsklimat
lösningsfokus
nära samverkan mellan vårdgivare och kommuner
stabila verksamheter med engagerade chefer och medarbetare
Som hälso och sjukvårdsdirektör är du direkt underställd regiondirektören och har ett tydligt ansvar och mandat kopplat till Hälso och sjukvårdsnämnden. Du ingår i regionens koncernledning. Vi är en del i sjukvårdsregion Mellansverige där ett allt tätare och värdeskapande samarbete sker. I uppdraget ingår även att representera, påverka och samarbeta på nationell nivå inom främst SKR, men också med myndigheter.
Om arbetsplatsen
Uppdraget inom förvaltningen är uppdelat på tre områden:
Operation, specialmedicin och akutsjukvård
Medicinsk diagnostik, teknik och farmaci
Psykiatri, medicin och närsjukvård
Till stöd för verksamheterna finns två staber, Medicin och Planering och utveckling.
Förvaltningen har cirka 6 000 medarbetare och med en budget på drygt 10 miljarder kronor.
Förvaltningen har cirka 6 000 medarbetare och med en budget på drygt 10 miljarder kronor.

Publiceringsdatum 2026-04-27

Kvalifikationer
Vi söker en strategiskt stark och erfaren ledare med gedigen bakgrund inom hälso och sjukvården. Du har flerårig erfarenhet av att leda chefer och specialister i en större, komplex verksamhet med ekonomi- och förändringsansvar.
Du har:
akademisk utbildning och dokumenterad erfarenhet av ledning i politiskt styrd organisation
gedigen klinisk och strategisk bakgrund
erfarenhet av att driva utveckling och omställning i komplexa system
operativ och ekonomisk kompetens samt god förmåga att göra avvägda, långsiktiga beslut
förmåga att arbeta i nära samarbete med verksamhet, politik och externa aktörer
Vi ser gärna att du har följande meriter:
läkarexamen är meriterande
erfarenhet av att hantera mediafrågor och företräda en organisation i mediala sammanhang
erfarenhet av samverkan med akademi och forskningsmiljöer
ett starkt intresse för digital utveckling som en del i produktionsperspektivet och för att möta invånarnas förväntningar på digital service.
Vi söker en trygg och inspirerande ledare som har förmågan att bygga starka och förtroendefulla relationer - både internt i organisationen och med externa samarbetspartners. Du kommunicerar på ett tydligt, inkluderande och engagerande sätt, och skapar riktning som får människor att samlas kring gemensamma mål.
I ditt ledarskap får du andra att växa och prestera genom att skapa rätt förutsättningar, strukturer och arbetssätt som leder till långsiktigt hållbara resultat. Du är bekväm i en komplex verklighet och har förmågan att balansera ekonomiska ramar med hög kvalitet och kontinuerlig verksamhetsutveckling.
Du är en beslutsam person som vågar fatta välgrundade beslut även när förutsättningarna förändras. Med mod, integritet och en god systemförståelse driver du arbetet framåt och bidrar till en stabil och utvecklingsorienterad organisation.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Maria Linder maria.linder@regionvastmanland.se
9878326