Region Västerbotten söker en Fastighetstekniker/Elektriker till Umeå
2026-05-05
Hos oss får du jobba med några av de mest intressanta verksamheterna som finns i Norrland och dessutom vara en del av utvecklingen av framtidens vårdmiljöer. Som medarbetare inom fastighetsområde NUS kommer du arbeta i ett engagerat team med en stor bredd av kompetenser i form av fastighetstekniker, driftingenjörer, förvaltare och områdeschefer. Du kommer till en arbetsplats som utsågs till årets arbetsplats 2025 i regionen. Du har stora möjligheter till kompetensutveckling och lärande i vardagen.
Region Västerbottens vision är: Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla.
Fastighet är en del i Region Västerbottens verksamhetsområdet Digitalisering och Service. Fastighet har ansvarar för Region Västerbottens lokalförsörjning innefattande såväl strategi som genomförande av drift och underhåll samt om- och nybyggnation. Kunderna är våra medborgare, patienter och all verksamhet inom Region Västerbotten. Avdelningen är en länsverksamhet med omkring 95 medarbetare varav cirka 60 i Umeå. Arbetsuppgifter
Som Fastighetstekniker/ Elektriker hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi söker fastighetstekniker till Umeå som i huvudsak kommer att arbeta med förebyggande underhåll av elektriska installationer inom reservkraft, UPS, transformatorstationer, elbilsladdning och sjukhusets övriga elanläggningar.
I rollen ingår att utföra tillsyn och skötsel av anläggningar, optimera byggnader och dess tekniska installationer och utrustningar. Du kommer även att hantera inkomna ärenden från våra verksamheter. Att beställa mindre entreprenadarbeten och följa upp dessa är också en arbetsuppgift som förekommer.
Beredskap kan före komma.
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att vara framgångsrik i rollen som fastighetstekniker behöver du vara en noggrann och säkerhetsmedveten person som vill utvecklas i arbetet. Du trivs med att arbeta självständigt och lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete, men har också lätt för att samarbeta med människor av olika bakgrund och kompetens. Du tar ansvar för att vi tillsammans ska uppnå våra mål och bidrar till att vi gör det på ett kvalitativt och effektivt sätt. Du delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet. Mentorskap och utbildning i våra anläggningar och system kommer att tillhandahållas för att ge dig inskolning och trygghet.
Du är utbildad elektriker och har:
• ECY-certifikat eller likvärdig kompetens
• Några års erfarenhet inom service eller industri
• B-körkort
• Datorvana från tekniska och administrativa system
• Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
Information och kontakt
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort: Umeå
Ansök senast: 2026-05-30, Urval och intervjuer sker löpande
I denna rekrytering samarbetar Region Västerbotten med Wikan Personal. Passar beskrivningen in på dig är du välkommen med din ansökan via länk på Wikans hemsida. Hör gärna av dig med eventuella frågor till rekryteringskonsult, Tomas Vidmark, e-post: tomas@wikan.se
eller telefon: 0910-77 09 82
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
