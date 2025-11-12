Region Stockholm söker IT-kommunikatör via Armabe Consulting AB
Region Stockholm söker IT-kommunikatör - via Armabe Consulting AB
Plats: Lindhagensgatan 98, Stockholm (upp till 50 % distans)
Omfattning: 100 %
Start: 1 januari 2026
Slut: 31 december 2026 (+ möjlighet till 12 mån förlängning)
Kund: Region Stockholm - Regionledningskontoret
Roll: IT-kommunikatör (Nivå 4)
Om uppdraget
Region Stockholm genomför ett omfattande förändringsprogram - Generationsskifte vårdens IT - där flera vårdsystem byts ut och moderniseras.
Syftet är att skapa en framtidssäker och tillgänglig IT-miljö för hela vårdkedjan.
Som IT-kommunikatör blir du en nyckelperson som driver och samordnar all kommunikation inom programmet.
Du leder workshops, tar fram strategier och producerar innehåll för både interna och externa kanaler.
Arbetsuppgifter
Ta fram och förvalta kommunikationsstrategier och planer
Säkerställa målgruppsanpassade budskap inom IT, digitalisering och vård
Producera innehåll: webb, pressmeddelanden, nyhetsbrev, webbinarier och film
Samordna kommunikationsaktiviteter mellan flera projekt
Stödja ledning och projekt i kommunikativa frågor
Kravprofil
Minst 10 års erfarenhet som IT-kommunikatör
Minst 5 års erfarenhet inom regional hälso- och sjukvård
Erfarenhet av kommunikation i politiskt styrda organisationer
Erfarenhet av Optimizely (Episerver), WordPress och InDesign
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av införande av journalsystem/vårdinformationssystem
(ex. Centricity High Acuity, Cosmic m.fl.) - ger mervärde i utvärderingen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
E-post: talent@armabeconsulting.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Armabe Consulting AB
(org.nr 556986-0546)
112 18 STOCKHOLM Arbetsplats
Region Stockholm Jobbnummer
9601002