Region Stockholm söker IT-kommunikatör via Armabe Consulting AB

Armabe Consulting AB / Datajobb / Stockholm
2025-11-12


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Armabe Consulting AB i Stockholm, Solna, Örebro, Jönköping, Sundsvall eller i hela Sverige

Region Stockholm söker IT-kommunikatör - via Armabe Consulting AB
Plats: Lindhagensgatan 98, Stockholm (upp till 50 % distans)
Omfattning: 100 %
Start: 1 januari 2026
Slut: 31 december 2026 (+ möjlighet till 12 mån förlängning)
Kund: Region Stockholm - Regionledningskontoret
Roll: IT-kommunikatör (Nivå 4)
Om uppdraget
Region Stockholm genomför ett omfattande förändringsprogram - Generationsskifte vårdens IT - där flera vårdsystem byts ut och moderniseras.
Syftet är att skapa en framtidssäker och tillgänglig IT-miljö för hela vårdkedjan.
Som IT-kommunikatör blir du en nyckelperson som driver och samordnar all kommunikation inom programmet.
Du leder workshops, tar fram strategier och producerar innehåll för både interna och externa kanaler.
Arbetsuppgifter
Ta fram och förvalta kommunikationsstrategier och planer

Säkerställa målgruppsanpassade budskap inom IT, digitalisering och vård

Producera innehåll: webb, pressmeddelanden, nyhetsbrev, webbinarier och film

Samordna kommunikationsaktiviteter mellan flera projekt

Stödja ledning och projekt i kommunikativa frågor

Kravprofil
Minst 10 års erfarenhet som IT-kommunikatör

Minst 5 års erfarenhet inom regional hälso- och sjukvård

Erfarenhet av kommunikation i politiskt styrda organisationer

Erfarenhet av Optimizely (Episerver), WordPress och InDesign

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av införande av journalsystem/vårdinformationssystem
(ex. Centricity High Acuity, Cosmic m.fl.) - ger mervärde i utvärderingen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
E-post: talent@armabeconsulting.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Armabe Consulting AB (org.nr 556986-0546)
112 18  STOCKHOLM

Arbetsplats
Region Stockholm

Jobbnummer
9601002

Prenumerera på jobb från Armabe Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Armabe Consulting AB: