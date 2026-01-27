Region Jämtland Härjedalen söker en Enterprise-arkitekt
2026-01-27
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Digitaliseringsavdelningen är en strategisk nyckelfunktion som driver regionens digitala utveckling framåt. Vi ansvarar för helheten inom IT-drift och IT-utveckling, systemförvaltning och medicinsk teknik - och säkerställer att verksamheten har stabila, moderna och ändamålsenliga digitala lösningar som stödjer både vård och administration.
Med cirka 60 engagerade medarbetare är vi organiserade i fyra specialiserade enheter:
Digital utveckling
Digital arbetsplats
IT-infrastruktur och säkerhet
Medicinsk teknik
Tillsammans utgör vi en bred och kompetent kraft som kombinerar teknik, verksamhetsförståelse och utvecklingsförmåga.
Vi finns i centralt placerade lokaler direkt vid Östersunds sjukhus, med Medicinsk teknik lokaliserad inne på sjukhuset för att ge snabb och nära service till vårdens verksamheter.
Vår strategi bygger på att kombinera intern kompetens med marknadens styrkor. Därför upphandlar vi i första hand tjänster för IT-drift, förvaltning, utveckling och medicinsk teknik från externa aktörer - och säkerställer genom professionell styrning att regionen får hög kvalitet, god kostnadskontroll och framtidssäkra lösningar.
Region Jämtland Härjedalen står inför en spännande digital utvecklingsresa. Vi söker nu en enterprisearkitekt som vill vara med och bygga upp vår arkitekturfunktion från grunden. Hos oss finns möjligheten att skapa struktur, riktning och långsiktighet i en verksamhet där digitalisering är en central del av framtidens vård och service.
Som enterprisearkitekt får du en nyckelroll i att utveckla regionens verksamhets-, informations-, applikations- och tekniska arkitektur. Du arbetar både strategiskt och operativt: ena dagen stöttar du verksamheten i akuta behov, nästa dag tar du fram målarkitekturer och färdplaner som formar regionens digitala utveckling på lång sikt.
Det här är en roll för dig som trivs i en miljö där mycket är ogjort och där du får stort inflytande över hur arbetet ska byggas upp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Etablera och utveckla regionens arkitekturramverk, principer och arbetssätt.
• Ta fram och förvalta målarkitekturer och långsiktiga färdplaner.
• Arbeta nära verksamheten för att förstå behov, processer och utmaningar.
• Stötta projekt och initiativ med arkitekturkompetens och vägledning.
• Visualisera komplexa samband och skapa tydlighet i beslut.
• Bidra till att bygga upp en sammanhållen arkitekturfunktion tillsammans med kollegor inom digitalisering och verksamhet.
• Balansera kortsiktiga lösningar med långsiktiga strategiska vägval.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av enterprisearkitektur i större organisationer, gärna inom offentlig sektor eller komplexa verksamheter.
• Har god förståelse för verksamhetsutveckling, informationshantering, applikationslandskap och teknisk infrastruktur.
• Är van att arbeta med eller utifrån etablerade ramverk som men också trygg i att anpassa och bygga nytt där det behövs.
• Trivs med att arbeta i en miljö där strukturer och arbetssätt håller på att etableras.
• Har förmåga att kommunicera tydligt och skapa förtroende i hela organisationen.
• Är analytisk, nyfiken och har lätt för att se helheter och samband.
• Har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Vidare har du goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
• En möjlighet att påverka och forma regionens digitala framtid.
• En roll med stort mandat och möjlighet att bygga upp arkitekturarbetet från grunden.
• En arbetsplats med samhällsnytta i fokus och engagerade kollegor.
• Flexibla arbetsformer och goda möjligheter till kompetensutveckling.
• En vardag där du får arbeta både strategiskt och hands-on.
Vi erbjuder en spännande och utmanande roll i en organisation som arbetar för att göra skillnad i människors liv. Vi är en arbetsplats som präglas av engagemang, samarbete och öppenhet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
