Region Jämtland/Härjedalen rekryterar HR-direktör
2026-03-13
Regionen står mitt i en stor omställning för att möta framtidens invånare och patienter. Utvecklingsarbetet drivs långsiktigt i något vi kallar Färdplan 2030. Driv, målfokus och hög leveranskapacitet är därför avgörande i denna roll för att möjliggöra denna omställning.
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen, en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen. Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Uppdraget
Som HR-direktör har du det övergripande ansvaret för Regionens samlade HR-strategi och arbetsgivarpolitik, rapporterar direkt till regiondirektören och ingår i Regionens koncernledning. Din arbetsgrupp består av ca 50 medarbetare, inkluderat fyra direktrapporterande enhetschefer.
I uppdraget ingår att leda och vidareutveckla Regionens långsiktiga HR- och kompetensförsörjningsstrategi, med särskilt fokus på strategisk bemanningsplanering i en verksamhet med omfattande rekryteringsbehov. Du arbetar aktivt med att stärka arbetsgivarvarumärket och ansvarar för övergripande arbetsrättsliga och kollektivavtalsrelaterade frågor. Rollen innebär även att företräda arbetsgivaren i central samverkan och förhandling, samt att driva det strategiska utvecklingsarbetet inom ledarskap, arbetsmiljö och organisationsutveckling. Du lyfter sambanden mellan HR-processer, verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö samt kopplar dem till verksamhetsnytta. Du använder data, tydliggör risker och möjligheter samt kommunicerar på ett strategiskt och lösningsorienterat sättPubliceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom HR/personalvetenskap, juridik, ekonomi eller motsvarande. Du har flerårig erfarenhet av strategiskt HR-arbete på hög ledningsnivå och dokumenterad erfarenhet av att leda större HR-organisationer med flera underställda chefer. Du har god kunskap om, och erfarenhet av, facklig samverkan och förhandling samt erfarenhet från arbete i koncernledning eller motsvarande. Vi ser också att du har erfarenhet av att driva större förändrings- och utvecklingsarbeten.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du en trygg, beslutsför, tydlig och målinriktad ledare med förmåga att skapa strategisk riktning och struktur i komplexa organisationer. Din analytiska och affärsmässiga förmåga kombineras med god ekonomisk förståelse. Du är kommunikativ, modig och förtroendeskapande i dialog med såväl politisk ledning som verksamhetschefer och fackliga företrädare. Du har hög integritet, trivs och har förmågan att navigera i en miljö med många intressenter och höga krav på transparens.
Du har ett strategiskt arbetssätt, där HR-processerna är centrala för hur dessa på bästa sätt kan bidra till hela Region Jämtland Härjedalens organisations- och verksamhetsutveckling. Du kan skapa engagemang, bygga förtroende och goda relationer i organisationen. Du omsätter dina kunskaper och erfarenheter i strategiska prioriteringar som skapar långsiktigt värde för organisationen och gör väl avvägda bedömningar, även i komplexa situationer och hanterar frågor med stor professionalitet.
Du har en stark helhetssyn och förmågan att se hur HR-arbetet och dess processer bidrar till Regionens övergripande uppdrag och mål. Du förstår och kan föra vidare sambanden mellan HR-processer, verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet från politiskt styrd organisation eller från hälso- och sjukvårdsverksamhet. Erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning inom bristyrken, liksom arbete med HR-digitalisering och systemimplementering, är också av stort värde.
Ansökan och kontakt
Du söker tjänsten via jeffersonwells.se där du laddar upp CV och personligt brev. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist på
070 - 377 20 63 eller via mail: annakarin.bergqvist@jeffersonwells.se
Sista ansökningsdag är: 13 april
Vi välkomnar din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5213f66b-a96c-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jämtland/Härjedalen Kontakt
AnnaKarin Bergqvist AnnaKarin.Bergqvist@jeffersonwells.se +46703772063
