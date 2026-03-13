Region Jämtland/Härjedalen - Direktör Ledningsstöd/beredskap
Regionen står mitt i en stor omställning för att möta framtidens invånare och patienter. Utvecklingsarbetet drivs långsiktigt i något vi kallar Färdplan 2030. Driv, målfokus och hög leveranskapacitet är därför avgörande i denna roll för att möjliggöra denna omställning.
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen, en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen. Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Uppdraget
I rollen har du det övergripande ansvaret för verksamheterna inom ditt område och arbetar utifrån den inriktning som beslutas av fullmäktige, styrelser och nämnder. Du leder och utvecklar arbetet på strategisk nivå i nära samverkan med dina chefer och vid behov kliver du också in i operativa frågor. Som medlem i regiondirektörens ledningsgrupp förväntas du bidra med ett helhetsperspektiv och aktivt delta i arbetet med generella frågor som rör hela regionen. Du stödjer även regiondirektören i både interna och externa sammanhang och kan ersätta denne i din roll som biträdande regiondirektör.
Det initiala behovet handlar om att etablera och forma det nya området i nära samverkan med både chefer och medarbetare. Det innebär att skapa tydlighet i uppdrag, struktur och arbetssätt, samt att bygga en stabil grund för fortsatt utveckling. En viktig del av uppdraget är att vidareutveckla pågående arbete inom områden som exempelvis säkerhet och ledningssystem, för att säkerställa att dessa funktioner är ändamålsenliga och stödjer verksamhetens mål. Det ingår också att se över ansvar och rollfördelning mellan regiondirektören och direktören utifrån den organisationsförändring som pågår. Detta omfattar bland annat frågor kopplade till Beställarenheten, delegationer och deltagande i olika grupperingar, för att säkerställa att ansvar och mandat är tydliga och väl anpassade till verksamhetens behov.
Följande verksamheter/funktioner ingår:
* Sekretariatet - funktioner: nämnds- och regionsekreterare, arkiv, diarium, jurister och miljöstrateg/handläggare
* Säkerhet och beredskap - funktioner: beredskapssamordnare, beredskapsläkare, säkerhetssamordnare, försörjningsberedskap, vakter samt anställda i verksamheterna utifrån nationella medel som fördelas från enheten
* Folkhälsoenhet - funktioner: folkhälsosamordnare, migrationsteam, strateger kopplat till samiska frågor, psykiskhälsa och rättighetsbaserade frågor samt ett antal projektanställda personer med olika uppdrag
* Beställarenhet - funktioner: Beställare/uppföljning, bedömningstandläkare, handläggare
* Direkt under direktör - strateg, projektledare, handläggare, utredare och administratör
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område, eller motsvarande kompetens och erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har minst fem års erfarenhet som chef i högsta ledningen, med dokumenterat ansvar för att leda och utveckla verksamhet. Du är van vid att leda genom andra chefer och har initierat eller drivit strategiska utvecklingsinitiativ på organisationsnivå. Erfarenhet från en chefsroll i politiskt styrd verksamhet är viktigt, liksom god förståelse för offentlig förvaltning och styrning.
Du har arbetat med långsiktig strategisk planering, verksamhets- och ekonomistyrning samt uppföljning, och du har erfarenhet av att vara beställare av större förändrings- eller utvecklingsarbeten där flera verksamheter och funktioner varit involverade. Vidare har du erfarenhet av förändringsledning kopplat till implementering av nya arbetssätt, system eller processer. Rollen kräver mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Som ledare har du förmågan att motivera och leda andra mot gemensamma mål. Du skapar engagemang, delaktighet och blir en naturlig referenspunkt för dina medarbetare och kollegor. Du arbetar strukturerat och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett sätt som säkerställer att tidsramar hålls och att uppdraget genomförs effektivt.
Du har en stark strategisk förmåga och kan se frågor i ett brett och långsiktigt perspektiv. Du förstår konsekvenser av olika vägval och anpassar ditt agerande därefter. Ditt omdöme är gott och du väger samman komplex information och olika hänsynstaganden, på ett sätt som leder till välgrundade beslut och balanserade ställningstaganden.
Du kommunicerar tydligt och engagerat, oavsett om det handlar om individuella möten eller presentationer inför mindre eller större grupper. Du är lyhörd och anpassar både ton och budskap efter situation och mottagare.
Ansökan och kontakt
Du söker tjänsten via jeffersonwells.se där du laddar upp CV och personligt brev. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist på
070 - 377 20 63 eller via mail: annakarin.bergqvist@jeffersonwells.se
Sista ansökningsdag är: 13 april - 26
