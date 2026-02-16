Region Halland söker ungdomar till Framtidskraft sommaren 2026
Framtidskraft är Region Hallands särskilda satsning för dig som är ung och vill sommarjobba!
Region Halland strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet, religion/annan trosuppfattning, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.
Du som är mellan 16-19 år (du måste ha fyllt 16 år när sommarjobbet startar) kan i sommar söka sommarjobb som Framtidskraft- en möjlighet till sommarjobb i någon av våra verksamheter.
Sommarjobben som Framtidskraft finns bl.a. vid sjukhus och vårdcentraler, tandvård, inom administration och serviceverksamhet, kultur och skola. När du söker plats uppger du om du i första hand vill jobba i Halmstad, Falkenberg, Varberg eller Kungsbacka.
Arbetet sker under handledning och kan till exempel innebära att du hjälper till med olika saker i verksamheten. På en vårdavdelning kan det handla om att utföra småärenden för patienter och personal, prata och promenera med patienter, servera fika och dela ut mat. Det kan också innebära mer administrativa arbetsuppgifter som exempelvis arkivering, kassaarbete och posthantering.
Sommarjobbet omfattar totalt 120 till 160 timmar som kan fördelas på tre till sex veckor, beroende på vad som passar den aktuella verksamheten.
Du som söker är mellan 16-19 år (du måste ha fyllt 16 år när sommarjobbet startar).
Så söker du sommarjobb som Framtidskraft 2026
Om du vill söka sommarjobb som Framtidskraft måste du senast den 15 mars skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Där fyller du enkelt i dina personuppgifter och anger dina önskemål genom att svara på våra frågor.
Om du blir aktuell för en plats i sommar kommer vi att kontakta dig via telefon eller mail under april. För att få platsen måste du svara på erbjudandet innan ett visst datum. För att inte missa ett eventuellt erbjudande är det viktigt att du håller koll på den mailadress resp. mobilnummer du har uppgett i din ansökan. Glöm inte att meddela oss ifall du har ändrat mailadress eller mobilnummer! Vi kan tyvärr inte erbjuda Framtidskraft till alla som är intresserade. Vid urvalen kommer vi att prioritera de som tidigare inte har varit anställda som Framtidskraft inom Region Halland.
Välkommen med din ansökan!
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
