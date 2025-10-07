Regiassistent till produktionen Kassörskans glömda blommor
2025-10-07
Kassörskans glömda blommor är en storslagen helaftonsföreställning om att glömma, om krig och kärlek, och om att berätta. Pjäsen utgår från forskning, bygger på verkliga personer och händelser och skulle kunna utspela sig i en västsvensk stad 2026.
Föreställningen finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och är en del av satsningen RJ Konst och Kultur.
Kassörskans glömda blommor har skapats med inspiration av socialantropologen Ivana Maceks forskning om transgenerationell överföring av krigserfarenheter. Projektet är det största som Teater Halland genomfört, sträcker sig över tre år och involverar alla teaterns medarbetare.
Kassörskans glömda blommor är en unik föreställning med 25 medverkande där teaterns alla scener tas i bruk. Ensemblen består av skådespelare, dansare, en musiker och statister; barn och gamla. Som publik följer man föreställningen genom teaterhuset där varje akt har sin scen och sitt speciella uttryck. Texten, musiken, dansen och rörelsen mellan rummen, flyttar våra perspektiv och bidrar till upplevelsen av att vi alla är del av samma väv av berättelser
Till föreställningen söker vi för visstidsanställning:
Regiassistent 100% 19 januari - 11 april 2026
I regiassistententens arbetsuppgifter ingår att avlasta regissören, skriva repschema, anteckna scenerier och att ansvara för kommunikationen mellan repsal och det övriga huset, samt sufflera vid behov.
Vi söker dig som:
• har kunskap och förståelse för konstnärliga processer
• har god kännedom och erfarenhet av teaterproduktion på institutionsteater
• trivs i en aktiv och kreativ miljö och tycker om att arbeta i team, samtidigt som du har en god förmåga att arbeta självständigt
• är lyhörd och strukturerad
• Skicka CV och personligt brev på max 1 sida till: jobb@teaterhalland.se
• Märk din ansökan med regiassistent
• Sista dag att ansöka är 31 oktober 2025
Intervjuer sker löpande.
Teater Halland värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn ålders- och könsfördelning tillför teatern.
Vi avböjer kontakt med annonseringstjänster och rekryteringsföretag
Frågor om tjänsterna besvaras av:
Nina Katarina Karlsson, produktionschef nina.katarina.karlsson@teaterhalland.se
Jesper Gester, fackligt ombud Scen och Film Teater Halland jesper.gester@teaterhalland.se
Teater Halland AB är ett av Region Halland helägt aktiebolag med 19 tillsvidareanställda och totalt runt 50 medarbetare per år. Varje år spelar vi närmare 300 föreställningar, hälften på någon av våra scener i teaterhuset i Varberg och hälften i klassrum, bygdegårdar, bibliotek och andra scener runt om i Halland och angränsande regioner. Utöver cirka 6 nyproduktioner per spelår, tar vi emot gästspel, konserter, visar film, arrangerar samtal och arbetar pedagogiskt mot barn och unga. Läs mer om oss på teaterhalland.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
