Reggio förskola söker Vikariat till Förskollärare
Vi som Växer AB/Förskolan Vansö / Förskollärarjobb / Stockholm Visa alla förskollärarjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vi som Växer AB/Förskolan Vansö i Stockholm
Vi som Växer söker dig med förskollärarexamen som vill vikariera under en föräldraledighet. En möjlighet att tillsammans med oss fortsätta utvecklas som pedagog. Vi söker en varm, positiv lärare som har humor och lätt för att samarbeta.
Vår verksamhet är inspirerade av förskolorna i Reggio Emilia i norra Italien där man arbetar med ett utforskande arbetssätt. Vi ser barns skapande som ett av många språk, ett sätt för det lilla barnet att kommunicera med omvärlden. För att alla inom förskolan ska kunna växa, både pedagoger och barn krävs en organisation som uppmuntrar och satsar på kontinuerlig fortbildning, dels internt och i olika nätverk men även via projektgrupper och pedagogiska forum.
Vi är en av den mest eftertraktade förskolorna i hela vårt närområde och vi har en lång kö av familjer som vill börja hos oss. Den uppskattning som vi fått (och får) från nöjda föräldrar och barn ger oss en stor tillfredsställelse i arbetet.
Kanske är du nyexaminerad och har läst utforskandets pedagogik - dialog Reggio Emilia eller har annan erfarenhet av detta arbetssätt. Om inte tycker du att det verkar vara en intressant och spännande möjlighet att få lära mer om och jobba på detta sätt. Vi tror därför att du är en kreativ person med en önskan att utvecklas i din yrkesroll och att utmaningar för dig innebär en möjlighet till ett personligt växande.
Som förskollärare är du ansvarig för att det pedagogiska arbetet med barnen håller den nivå som våra styrdokument föreskriver. Du skall både i skrift och tal kunna redogöra för och formulera de dokument som är nödvändiga för verksamheten. Du skall vid behov samarbeta och planera insatser med psykolog, tal-språkpedagog eller andra specialpedagoger för att kunna hantera problem i barngruppen. Förskolläraren ansvarar för planering, dokumentation, utvecklingssamtal mm. Tillsammans med arbetslaget görs handlingsplaner för att kunna ge extra stöd och stimulans till barn i behov av särskilt stöd.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga, uthållighet, kreativitet och flexibilitet. Vi söker en pedagog som kan entusiasmera och vara en bra förebild. Du ser möjligheter, inte begränsningar!
Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt. Tjänsten är på heltid under Vikariatet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: info@visomvaxer.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vi som Växer Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vi Som Växer AB
(org.nr 556460-7264), http://www.visomvaxer.se Arbetsplats
Vi som Växer AB/Förskolan Vansö Kontakt
Skolchef
Julia Hichens info@visomvaxer.se 072-545 74 30 Jobbnummer
9720151