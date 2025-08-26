Reggio förskola söker Barnskötare till föräldrarvikariat
2025-08-26
Vi som Växer startade sin verksamhet 1993 och har fem förskolor, i Stockholms stad och Nacka kommun. Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat. Vår målsättning är att alla pedagoger, på alla enheter i Vi som Växer, ska ha glädje av varandras erfarenheter och kunna dela med sig i ett utvecklande även mellan enheterna.
Kontakten och samarbetet med föräldrarna är en viktig del i ditt arbete. Inlevelseförmåga och förståelse för andra människor måste prägla ditt förhållningssätt. Din uppgift är att tillsammans med arbetslaget arbeta för att föräldrarna i verksamheten skall känna sig trygga och lyssnade på.
Vi söker en medforskare barnskötarkollega för ett föräldraledighets vikariat. En pedagog med eget driv som vill arbeta efter ett utforskande arbetssätt.
Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan där barnet och lärandet är i centrum. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i arbetet.
Du skall visa engagemang för ditt yrke och visa vilja att ta egna initiativ. Som barnskötare ska du fungera som bollplank och samtalspartner till dina kollegor och du ska lyssna/dela med dig av dina erfarenheter och teoretiska kunskaper.
Du skall aktivt arbeta efter vad som står i Läroplanen , skollagen och andra styrdokument beskriver.
Mycket mer finns att berätta men vi skulle uppskatta om du skickade ett personligt mejl, så kontaktar vi dig för ett personligt möte. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: ulrika@visomvaxer.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat Barnskötare Vansö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vi Som Växer AB
(org.nr 556460-7264), http://www.visomvaxer.se
Vansövägen 4 (visa karta
)
125 40 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Vi som Växer AB/Förskolan Vansö Kontakt
Rektor
Ulrika Myrqvist ulrika@visomvaxer.se 0725457430 Jobbnummer
9476227