Reggio förskola i Örby söker Barnskötare
2026-05-27
Vi söker en erfaren barnskötare som vill arbeta utforskande, projektinriktat och nära barnens processer
Vi som Växer startade sin verksamhet 1993 och driver idag fem förskolor i Stockholms stad och Nacka kommun. Vi är cirka 75 medarbetare och arbetar Reggio Emilia-inspirerat, med ett tydligt fokus på utforskande, projekterande och estetiska lärprocesser.
Nu söker vi en erfaren, nyfiken och samarbetsvillig barnskötare som vill kliva in i ett sammanhang där det utforskande arbetssättet är centralt. Vi söker dig som med glädje och engagemang vill arbeta projektinriktat "ut i spetsarna" - följa barnens processer över tid, vara nära deras frågor och uttryck, och bidra med ett starkt estetiskt, verkstads- och ateljétänk i vardagen.
Hos oss har alla medarbetare aktivt valt att arbeta med ett utforskande arbetssätt. Vi vill att du också ska vara en person som söker dig till just den typen av sammanhang - där pedagogisk dokumentation, reflektion, material, miljö och kollegialt lärande är viktiga delar av arbetet.
Om rollen
Som barnskötare hos oss är du en viktig del av arbetslaget. Du förväntas bidra med engagemang, eget driv och vilja att ta initiativ. Tillsammans med dina kollegor är du med och driver utvecklingsarbeten, följer barnens projekt och skapar miljöer där barnens nyfikenhet, lek och lärande får ta plats.
Du behöver ha en god förmåga att samarbeta, lyssna och dela med dig av både erfarenheter och kunskaper. Hos oss är reflektion tillsammans med kollegor ett viktigt verktyg för att utveckla både verksamheten och den egna yrkesrollen.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation, projektarbete, skapande material, ateljéarbete eller andra estetiska uttryck. Det viktigaste är att du har ett genuint intresse för barns utforskande och en vilja att utvecklas vidare i ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt.
Vi söker dig som:
är utbildad eller erfaren barnskötare
har ett tydligt engagemang för förskolans uppdrag
vill arbeta utforskande, projektinriktat och processnära
är nyfiken på barns frågor, hypoteser och uttryck
har ett estetiskt intresse och gärna erfarenhet av verkstad, ateljé eller skapande arbete
är trygg i samarbete och ser arbetslaget som en viktig del av det pedagogiska arbetet
vill bidra till en varm, professionell och lärande arbetsmiljö
har förmåga att se både barnens, gruppens och förskolans behov som helhet
Vår arbetsplats tillämpar arbetsrotation, vilket innebär att flexibilitet och samarbetsförmåga är viktigt. Vi brukar säga att "vi är alla varandras arbetsmiljö", och vi ser det som ett gemensamt ansvar att bidra till en verksamhet där både barn och vuxna kan känna trygghet, delaktighet och arbetsglädje.
Barnen, miljön och lärandet
Din uppgift är att tillsammans med arbetslaget ge barnen en trygg, stimulerande och meningsfull vardag på förskolan. Omsorg, lek, utevistelse, skapande, samtal och utforskande är centrala delar av arbetet. Du är närvarande i barnens lek och lärprocesser, ser till att alla barn blir uppmärksammade och verkar för att varje barn får vara delaktigt i gruppen.
Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan, skollagen och övriga styrdokument, samt Vi som Växers egna mål och policydokument. Som erfaren barnskötare förväntas du delta i planering, dokumentation, reflektion, utvecklingssamtal och i arbetet med handlingsplaner för barn som behöver extra stöd och stimulans.
Samarbete med vårdnadshavare
Kontakten med vårdnadshavare är en viktig del av uppdraget. Vi söker dig som har ett respektfullt och lyhört förhållningssätt och som tillsammans med arbetslaget arbetar för att familjerna ska känna sig trygga, välkomna och lyssnade på.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett sammanhang där det pedagogiska arbetet tas på allvar. Vi vill vara en lärande organisation för både barn och vuxna, där det finns utrymme för fördjupning, reflektion och utveckling.
På förskolan finns även en fast vikarietjänst, vilket skapar kontinuitet och trygghet i organisationen.
Mycket mer finns att berätta, men vi börjar gärna med ett personligt möte. Skicka ett personligt mejl där du berättar om dig själv, din erfarenhet och varför du söker dig till ett utforskande och projektinriktat arbetssätt.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
E-post: julia@visomvaxer.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Barnskötare Helge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vi Som Växer AB
(org.nr 556460-7264), http://www.visomvaxer.se
Helgestavägen 87
)
125 41 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Vi som växer AB Kontakt
Skolchef
Julia Hichens julia@visomvaxer.se 0725457430 Jobbnummer
