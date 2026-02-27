Reggio Emilia Inspirerad Barnskötare Med Uppdragsfokus Och Driv!

Täby Förskola AB / Barnskötarjobb / Österåker
2026-02-27


Vi söker en barnskötare till vår fantastiska förskola Fredsborg i Åkersberga. Detta är ett vikariat från och med mars 2026.
Vi söker just dig med stort engagemang, driv och uppdragsfokus och som har arbetat Reggio Emilia inspirerat i några år. Tjänsten är som barnskötare.
VI arbetar Reggio Emilia inspirerat med ett gemensamt tema på alla våra förskolor - 100 språkligheten. Vi arbetar projektinriktat i mindre grupperingar utifrån barnens intresse.
Vi har ett genuint uppdragsfokus där vi vuxna organiserar oss för att barnen ska få det de har rätt till utifrån läroplanen. Vi har en organisation som gör att vi nå målen i uppdraget , Vi har en tydlig systematik i vårt kvalitetsarbete.
Blev du nyfiken och känner att det är just dig vi söker?
Välkommen med din ansökan!!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: daniel.karlsson@tabyforskola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reggio - Barnskötare!".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Täby Förskola AB (org.nr 559202-2502)
Björkängsvägen 2, (visa karta)
184 44  ÅKERSBERGA

Arbetsplats
Fredsborgs Förskola Åkersberga (Gottsunda)

Kontakt
Rektor
Daniel Karlsson
Daniel.karlsson@tabyforskola.se

Jobbnummer
9767761

