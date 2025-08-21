Regeringens söker generaldirektör och chef till Statens kulturråd
2025-08-21
Statens kulturråds uppdrag utgår från de nationella kulturpolitiska målen. Myndigheten ska verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag samt genom andra främjande åtgärder.
Myndigheten ska också verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom hela kulturområdet samt integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv. Myndigheten ska vidare främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet.
Som sektorsansvarig myndighet har Statens kulturråd ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Statens kulturråd ska initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Myndigheten administrerar även det internationella litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, Astrid Lindgren Memorial Award. Inom myndigheten finns ett läsråd - ett rådgivande organ som bland annat ska vara en drivande och samordnande aktör inom det offentligt finansierade läsfrämjande arbetet i Sverige. Inom myndigheten finns även ett nationellt kulturskolecentrum som bland annat ska samordna och stödja den kommunala kulturskolan.
Statens kulturråd ska samverka med berörda myndigheter, regioner och kommuner med ansvar enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet samt med institutioner, det civila samhället och andra aktörer. Myndigheten ska även främja samverkan, erfarenhetsutbyte och lärande mellan lokala, regionala, nationella och internationella aktörer som bedriver verksamhet av betydelse för kulturens utveckling.
Som representant för svenska staten ska myndigheten vara part i avtalet om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet), sprida kunskap om avtalet och följa upp avtalets tillämpning
Statens kulturråd är en styrelsemyndighet med generaldirektör som myndighetschef.
Under 2024 var det disponibla anslagsbeloppet 2,7 miljarder kronor, varav cirka 2,6 miljarder kronor betalades ut i bidrag. I den summan ingår ca. 1,5 miljarder kronor som fördelas inom kultursamverkansmodellen. Resterande medel användes för att bedriva verksamhet. Myndigheten har ungefär 100 medarbetare.
Statens kulturråd är lokaliserad till Filmhuset på Gärdet i Stockholm.
Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har
• god kännedom om kulturområdet och om kulturpolitik,
• erfarenhet av att leda strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete,
• goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser och förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
• erfarenhet av arbete med intern styrning, kostnadskontroll och effektiv resursanvändning,
• goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift,
• relevant akademisk examen eller motsvarande,
• erfarenhet av internationellt arbete.
Du ska också ha förmåga att
• utveckla en relevant verksamhet inom ramen för fastställda mål och ekonomiska ramar,
• företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt samt etablera, vidmakthålla och utveckla samarbeten med andra relevanta aktörer samt samordna intressen, både nationellt och internationellt,
• arbeta strategiskt med frågor om kompetensförsörjning,
• leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
Det är meriterande om du har
• kunskap om krisberedskapsfrågor och totalförsvar.
Endast den som är svensk medborgare kan utses till generaldirektör och chef för Statens kulturråd.
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Sophia Laurin, enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg Sezer, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.
Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 10 september 2025.
