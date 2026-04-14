Regeringen söker överdirektör till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
2026-04-14
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret, det militära och civila försvaret. Forskningen och verksamheten som bedrivs ska redovisas löpande till och inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Myndigheten bedriver försvarsunderrättelseverksamhet enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Vidare ska myndigheten bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i frågor om rustningskontroll, nedrustning och icke-spridning av kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära ämnen samt därmed sammanhängande rymd- och missilteknikfrågor.
Myndigheten är uppdrags- och anslagsfinansierad och de största uppdragsgivarna är Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och andra myndigheter.
Myndigheten leds av en styrelse i vilken generaldirektören ingår. Vid myndigheten finns även en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare. Myndigheten har ca 1660 anställda och av dem som arbetar inom kärn-och ledningsverksamheten har ca 40 procent examen på forskarnivå. Verksamheten är organiserad i sex forskningsavdelningar med olika expertområden. Myndigheten finns på fyra ställen i Sverige: Kista i Stockholm, Grindsjön i Stockholm, Linköping och Umeå. Huvudkontoret finns i Kista.Publiceringsdatum2026-04-14Kvalifikationer
Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare med
erfarenhet från arbete på ledningsnivå i en större organisation,
goda kunskaper om och erfarenheter från statsförvaltningen, dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
erfarenhet av att med gott resultat leda komplexa verksamheter,
erfarenhet av totalförsvarsrelaterad verksamhet,
relevant erfarenhet av internationell verksamhet,
akademisk examen eller motsvarande.
Du ska också ha förmåga att
tillsammans med generaldirektören styra, utveckla och följa upp verksamheten så att uppsatta mål och krav på effektivitet nås,
entusiasmera och motivera medarbetare,
kunna samverka och skapa goda relationer med andra för myndigheten viktiga aktörer,
god kommunikativ förmåga,
arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor,
företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt, internt och externt, även internationellt,
tillsammans med generaldirektören utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur samt ha hög integritet och gott omdöme.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete med frågor inom eller nära myndighetens verksamhetsområden,
erfarenhet av forsknings- och utvecklingsrelaterad verksamhet,
leda och utveckla en verksamhet som bedrivs på flera orter.Övrig information
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till överdirektör vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som överdirektör.
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Peter Sandwall och enhetschef Tobias Steen vid Försvarsdepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Helena Enström, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.Ansökan
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 maj 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121926".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831)
169 90 KISTA
Kontakt
Helena Enström helena.enstrom@regeringskansliet.se
