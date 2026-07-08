Regeringen söker överdirektör till Kriminalvården
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Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. En myndighet leds av en myndighetschef som anställts av regeringen. För vissa myndigheter utser regeringen också en ställföreträdande chef som benämns överdirektör. En befattning som överdirektör innebär en anställning tills vidare vid myndigheten, som överdirektör dock längst till en viss tidpunkt. Vanligtvis är den första perioden som överdirektör sex år. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.
Kriminalvården har till uppgift att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet och utföra personutredningar i brottmål. Verksamheten ska bedrivas på ett säkert, humant och effektivt sätt och återfall i brott ska förebyggas. Kriminalvården ska särskilt vidta åtgärder som syftar till att brottslighet under verkställigheten förhindras, frigivningen förbereds, narkotikamissbruk bekämpas och innehållet i verkställigheten anpassas efter varje individs behov. Kriminalvården har även i uppgift att bistå andra myndigheter med transporter av frihetsberövade.
Myndigheten bedriver verksamhet 24 timmar om dygnet, årets alla dagar och över hela landet. Varje dag ansvarar Kriminalvården för cirka 12 100 intagna och 17 600 frivårdsklienter. Verksamheten befinner sig just nu i en kraftig expansion, som gör att myndigheteten fortsatt står inför stora utmaningar. Flera åtgärder har vidtagits de senaste åren för att kontinuerligt öka antalet tillgängliga platser men det finns ett fortsatt behov av platstillskott och andra åtgärder för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Kriminalvården är en enrådighetsmyndighet och leds av en generaldirektör. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare. Vid Kriminalvården finns ett insynsråd som ska bestå av högst tio ledamöter inklusive generaldirektören som är ordförande.
Kriminalvården har drygt 22 000 anställda och myndigheten är indelad i sex geografiska regioner. Varje region leds av en regionchef. Regionkontoren finns i Malmö, Göteborg, Linköping, Örebro, Stockholm och Härnösand. Myndighetens huvudkontor är placerat i Norrköping.Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
akademisk examen eller motsvarande,
goda kunskaper om och erfarenhet av lednings- och förändringsarbete i statlig myndighet eller större organisation,
erfarenhet från Regeringskansliet eller annan statlig myndighet,
goda kunskaper om och erfarenhet av statsförvaltningen och förståelse för dess politiska styrnings- och beslutsprocesser,
god kännedom om de krav som ställs på myndigheterna i form av effektivitet, öppenhet och rättssäkerhet, och
goda kunskaper i svenska och engelska.
Du ska också ha förmåga att
tillsammans med generaldirektören leda förändringsarbete och utveckla verksamheten på ett strategiskt, effektivt och rättssäkert sätt i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner,
engagera och motivera medarbetare,
prioritera i en verksamhet med omfattande uppgifter,
etablera, vidmakthålla och utveckla samarbeten med andra relevanta aktörer inom myndighetens område,
ha ett flexibelt och prestigelöst arbetssätt,
kommunicera och företräda myndigheten på ett tydligt, engagerat och förtroendeingivande sätt,
samarbeta och verka med hög integritet, och
leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
Det är meriterande om du har
kunskaper om och erfarenheter från arbete inom rättsväsendet,
kunskaper om Kriminalvårdens verksamhet,
erfarenhet av samverkan med andra myndigheter och organisationer, och
erfarenhet av att arbeta strategiskt med styrningsfrågor i ledningsgrupp på myndighet.Övrig information
Endast den som är svensk medborgare kan inneha befattning som överdirektör vid Kriminalvården. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs före anställning.
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av enhetschef Cecilia Eneman. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall vid kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.Ansökan
Välkommen att registrera din intresseanmälan och cv i vårt rekryteringsverktyg senast onsdagen den 19 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831)
103 33 NORRKÖPING Arbetsplats
rkmyndighet Jobbnummer
9997343