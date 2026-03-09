Regeringen söker överdirektör till Inspektionen för vård och omsorg
2026-03-09
Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. En myndighet leds av en myndighetschef som anställts av regeringen. För vissa myndigheter utser regeringen också en ställföreträdande chef som benämns överdirektör.
En befattning som överdirektör innebär en anställning tills vidare vid myndigheten, som överdirektör dock längst till en viss tidpunkt. Vanligtvis är den första perioden som överdirektör sex år. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) uppgift är att att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvården och därmed jämförlig verksamhet, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. IVO ska som en del av tillsynen exempelvis pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal enligt bestämmelser i patientsäkerhetslagen och en gång per år inspektera stödboenden, skyddade boenden och hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga.
Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Ett patient- och brukarperspektiv ska genomsyra tillsynen. Tillsynen ska planeras och genomföras med utgångspunkt i egna riskanalyser om inte annat följer av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen. Inom ramen för sin tillsyn ska myndigheten också bland annat lämna råd och ge vägledning, samt förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen.
IVO har sitt säte i Stockholm och kontor finns även i Umeå, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö. Myndigheten har ca 800 anställda. Myndigheten ska ledas av en styrelse som ska bestå av högst nio personer där generaldirektören ska ingå. Vid myndigheten ska även finnas en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare. Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med:
• Statlig chefs- och ledarerfarenhet.
• Goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
• Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
• Kunskap och erfarenhet av att arbeta med styrning av hälso- och sjukvårds och/eller socialtjänstfrågor och/eller välfärdsbrottslighet och brottsförebyggande frågor.
• Akademisk examen eller motsvarande.
• Utmärkta kunskaper i svenska och engelska.
Du ska också ha förmåga att:
• Företräda myndigheten och kommunicera myndighetens uppgifter på ett tydligt och förtroendeingivande sätt såväl internt och externt, som nationellt och internationellt.
• Etablera och driva nätverk, skapa goda relationer och samverka utifrån myndighetens uppdrag.
• Skapa förutsättningar för en god intern styrning och kontroll samt en effektiv resursanvändning.
• Förstå den komplexa verksamhet som myndigheten verkar inom.
• Säkerställa att tillsyn och tillståndsprövning kan bidra till att utveckla berörda verksamheter inom myndighetens verksamhetsområde.
• Engagera och motivera medarbetarna.
• Tillsammans med generaldirektören leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
• Erfarenhet av att leda och utveckla en offentlig verksamhet.
• Kunskap och erfarenhet av att arbeta med statlig tillsyn och tillståndsprövning.
• Kunskap och erfarenhet av arbete i, eller med styrning av, kommunal eller regional verksamhet.
• Erfarenhet av att driva internt förändringsarbete, som innefattar digitalisering av verksamheten och stärkt rättstillämpning.Övrig information
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till överdirektör för IVO. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Michaela Hollis och enhetschef Cecilia Halle vid Socialdepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 29 mars 2026.
