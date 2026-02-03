Regeringen söker generaldirektör och chef till Swedac
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ska verka för en effektiv och välfungerande kvalitetsinfrastruktur i syfte att produkter och tjänster ska uppfylla krav på säkerhet och kvalitet. Myndigheten ska verka för frihandel, fri rörlighet på EU:s inre marknad och ett starkt multilateralt handelssystem.
Myndigheten ansvarar särskilt för
• ackreditering,
• reglerad mätteknik,
• ädelmetallkontroll,
• samordning av marknadskontroll,
• tillsyn av riksmätplatser,
• uppgifter som ska utföras av en GLP-myndighet (Good Laboratory Practice) enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed, och
• notifiering av anmälda och utsedda organ till Europeiska kommissionen.
Myndigheten ska även beakta näringslivets och konsumenternas intressen samt andra samhällsintressen. Myndigheten ska i övrigt bevaka och delta i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde och se till att de regelverk som myndigheten ansvarar för är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.
Inom ramen för regeringens arbete och prioriteringar ska myndigheten bistå regeringen med expertstöd genom underlag och yttranden samt vid behov genom deltagande i internationella möten och förhandlingsprocesser.
Myndigheten får vid behov och med hänsyn till tillgänglig personal bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens kärnverksamhet och som ligger inom ramen för dess uppdrag. Inom ramen för detta får myndigheten exempelvis stödja anslutningsländer, kandidatländer och övriga länder som harmoniserar sin lagstiftning med EU eller genomför anpassning till Världshandelsorganisationens krav i deras uppbyggnad av kvalitetsinfrastruktur.
Myndigheten får, i enlighet med sin instruktion, ta ut avgifter.
Myndigheten leds av en myndighetschef. Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Generaldirektören är myndighetschef och ordförande i insynsrådet.
Verksamheten finansieras i huvudsak genom avgifter men också via anslag. Swedacs intäkter år 2024 utgjordes av 16% anslag och 84% avgifter och andra ersättningar. År 2026 uppgår anslaget till cirka 37 miljoner kronor. De avgiftsfinansierade intäkterna kommer i huvudsak från myndighetens kärnverksamhet ackreditering.
År 2024 hade myndigheten 107 helårsanställda. Myndigheten är lokaliserad i Borås sedan år 2019. Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har
• erfarenhet av att leda genom andra chefer,
• goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
• erfarenhet av att leda och utveckla en kunskapsintensiv verksamhet,
• erfarenhet av internationellt arbete,
• förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
• utöver svenska, goda kunskaper i engelska,
• akademisk utbildning eller motsvarande.
Du ska också ha förmåga att
• etablera och utveckla samarbeten med olika aktörer nationellt och internationellt,
• att arbeta resultatinriktat och skapa resultat i en verksamhet,
• att vara kommunikativt skicklig och analytiskt stark,
• engagera och motivera medarbetare,
• företräda myndigheten såväl nationellt som internationellt,
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
• leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
Det är meriterande om du har
• kunskap om och erfarenhet av de områden som Swedac ansvarar för.
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Diana Janse, statssekreterare och Björn Arvidsson, enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg Sezer, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.Övrig information
Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör för Swedac. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs före beslut om anställning.Ansökan
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 24 februari, 2026.
Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.
Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid - normalt är den första anställningsperioden sex år. Ersättning
