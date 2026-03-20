Regeringen söker generaldirektör och chef till Strålsäkerhetsmyndigheten
2026-03-20
Strålsäkerhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning, frågor om säkerhet och fysiskt skydd i kärnteknisk och annan verksamhet med strålning samt frågor om nukleär icke-spridning. Myndigheten ska vara pådrivande för en god strålsäkerhet i samhället och i sin verksamhet arbeta för att:
• förebygga radiologiska olyckor samt säkerställa strålsäker drift och avfallshantering i kärnteknisk verksamhet,
• minimera riskerna med och optimera effekterna av strålning vid medicinsk tillämpning,
• minimera riskerna med strålning som används i produkter och tjänster eller som uppstår som en biprodukt vid användning av produkter och tjänster,
• minimera riskerna med exponering av naturligt förekommande strålning, och
• förbättra strålsäkerheten internationellt.
Strålsäkerhetsmyndigheten verkar inom sitt ansvarsområde att generationsmål och miljökvalitetsmålen nås och samordnar uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.
Myndigheten deltar också inom sitt verksamhetsområde i det arbete som regeringen bedriver inom EU och internationellt och bedriver internationellt utvecklingssamarbete. Myndigheten ska också bidra till att nationell kompetens för dagens och framtidens behov utvecklas inom myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten ska också ta initiativ till forskning, utbildning och studier samt bedriva omvärldsanalys och utvecklingsverksamhet.
Myndighetens har ca 400 medarbetare och har sitt huvudkontor i Solna, och en del av verksamheten bedrivs även i Katrineholm och i Göteborg. Strålsäkerhetsmyndigheten är en enrådighetsmyndighet som leds av en generaldirektör. Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet.
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
• Kompetens inom och erfarenhet från kärnsäkerhet och strålskydd.
• Kompetens inom, god erfarenhet från och förståelse för en stark säkerhetskultur inom kärnsäkerhetsområdet.
• Kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
• Utmärkta kunskaper i svenska och engelska.
• Akademisk examen inom relevant område
Du ska också ha förmåga att
• Etablera och utveckla samarbeten.
• Engagera och motivera medarbetare.
• Skapa kontaktnät, även internationellt.
• Samordna olika intressen med bevarande av en stark integritet.
• Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
• Bedriva verksamheten i linje med regeringens styrning utifrån myndighetens uppdrag.
• Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
• Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
• Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
• På ett professionellt och förtroendefullt sätt företräda myndigheten, även internationellt.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av internationellt arbete inom kärnsäkerhetsområdet.
• Kunskap i ytterligare språk, främst EU-språk.
• Erfarenhet av arbete med beredskap och civilt försvar.Övrig information
Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas som generaldirektör och chef för Strålsäkerhetsmyndigheten. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Daniel Westlén, statssekreterare och Charlotta Fred, enhetschef vid Klimat- och näringslivsdepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall eller Helena Enström, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.Ansökan
Välkommen att registrera din intresseanmälan inklusive cv i vårt rekryteringsverktyg senast den 13:e april 2026.
Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid - normalt är den första anställningsperioden sex år. Ersättning
