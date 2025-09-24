Regeringen söker generaldirektör och chef till Statens musikverk
Regeringskansliet / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Statens musikverk har till uppgift att dokumentera, bevara, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. Myndigheten ska också främja utvecklingen av ett professionellt musikliv på elektronmusikens område. Vid myndigheten bedrivs arkiv-, biblioteks- och museiverksamhet. Statens musikverk arbetar även med utgivning av musikinspelningar, främjar tillgången till konstnärligt intressant musik samt upplåter musikstudioplatser åt professionella tonsättare och ljudkonstnärer inom den elektroakustiska musiken för produktion.
Statens musikverk är en enrådighetsmyndighet. Myndigheten leds av en myndighetschef med titeln generaldirektör. Vid myndigheten finns det ett insynsråd som består av högst fem ledamöter. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet.
Myndighetens förvaltningsanslag ligger under 2025 på ca 108 miljoner kronor. Myndigheten har ungefär 80 medarbetare, varav 65 är årsarbetskrafter.
Statens musikverk är lokaliserad till Sibyllegatan 2, Tegeluddsvägen 100 samt Münchenbryggeriet på Söder Mälarstrand i Stockholm.Publiceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har
• erfarenhet av att leda strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete,
• goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser och förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
• goda kunskaper om kultur- eller kulturarvsområdet,
• erfarenhet av arbete med intern styrning, kostnadskontroll och effektiv resursanvändning,
• goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift,
• relevant akademisk examen eller motsvarande.
Du ska också ha förmåga att
• utveckla en relevant verksamhet där olika intressen behöver vägas mot varandra inom ramen för fastställda mål och ekonomiska ramar,
• se till helheten och kunna prioritera i en komplex verksamhet,
• företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt samt etablera, vidmakthålla och utveckla samarbeten med andra relevanta aktörer,
• arbeta strategiskt med frågor om kompetensförsörjning,
• leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
Det är meriterande om du har
• kunskap om digitalisering av verksamhet,
• erfarenhet av internationellt arbete,
• kunskap om beredskapsfrågor.
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Matilda Berggren, biträdande enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg Sezer, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.
Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.Ansökan
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 oktober 2025.
Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid - normalt är den första anställningsperioden sex år. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), http://www.regeringen.se Jobbnummer
9525108