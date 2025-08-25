Regeringen söker generaldirektör och chef till Statens institutionsstyrelse
Regeringskansliet / Chefsjobb / Solna Visa alla chefsjobb i Solna
2025-08-25
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Ekerö
, Uppsala
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelses uppgift är att bedriva individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Verksamheten är indelad i ungdomsvård, sluten ungdomsvård och missbruksvård. SiS svarar för att de barn, unga och vuxna som vårdas vid myndigheten får en god, ändamålsenlig och rättssäker vård som ger bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk, kriminalitet och annat socialt nedbrytande beteende. SiS verksamhet bedrivs i nära samarbete med den kommunala socialtjänsten. Myndigheten bedriver verksamhet 24 timmar per dygn över hela landet. Varje dag ansvarar SiS för ca 1 100 barn, unga och vuxna vid SiS-hemmen. Det pågår en översyn av hela myndighetens uppdrag och organisation och samtidigt bedrivs ett stort förändringsarbete som bl.a. omfattar styrning, kompetensförsörjning och utveckling av vården vid myndigheten.
SIS har ca 4280 antal anställda och har sitt huvudkontor i Solna. Myndigheten leds av en generaldirektör som är myndighetschef. Vid myndigheten finns även en överdirektör och ett insynsråd där generaldirektören är ordförande.Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• goda kunskaper om och erfarenhet av lednings- och förändringsarbete i statlig myndighet,
• god social kompetens och utvecklad samarbetsförmåga,
• förståelse för statlig förvaltning och den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
• god kommunikativ förmåga,
• kunskap om socialpolitiska eller socialrättsliga frågor,
• relevant akademisk examen eller motsvarande.
Du ska också ha förmåga att
• strategiskt leda verksamheten utifrån myndighetens uppdrag och leda en organisation under utveckling och förändring,
• företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt,
• utveckla goda samarbetsformer med andra aktörer inom myndighetens område,
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor,
• engagera och motivera de anställa,
• prioritera i en verksamhet med omfattande och komplexa uppgifter,
• hantera svåra situationer som kan uppstå i verksamheten och som kräver snabba beslut,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken,
• leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av lednings- och förändringsarbete i en stor organisation med geografisk spridning,
• erfarenhet av social barn- och ungdomsvård eller andra för verksamheten relevanta kunskaper,
• erfarenhet av att arbeta strategiskt med styrningsfrågor i ledningsgrupp på myndighet.Övrig information
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för SIS. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Minna Ljunggren och enhetschef Tony Malmborg på Socialdepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.
Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.Ansökan
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 september 2025.
Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid - normalt är den första anställningsperioden sex år. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), http://www.regeringen.se Jobbnummer
9473821