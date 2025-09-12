Regeringen söker generaldirektör och chef till Spelinspektionen
2025-09-12
Spelinspektionen är förvaltningsmyndighet för frågor om spel. Myndigheten har i uppdrag att fullgöra de uppgifter som spelmyndigheten har enligt spellagen (2018:1138) och lagen (2022:1672) om skyldighet att lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden. Myndigheten ska verka för en sund och säker utveckling inom sitt tillsynsområde och vid behov vidta eller föreslå åtgärder. Myndigheten ska även motverka förekomsten av manipulation av sporthändelser med avseende på vadhållning (matchfixning), samt vara en sådan myndighet som avses i artikel 9 och nationell plattform som avses i artikel 13 i Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrotten.
Utöver detta ska myndigheten även verka för att främja den allmänna kännedomen om spellagstiftningen, följa och informera om utvecklingen på spelmarknaden samt bistå regeringen med nödvändigt underlag inom spelområdet. Myndigheten ska även belysa skillnader i spelande mellan kvinnor och män.
Spelinspektionen leds av en styrelse med högst sju ledamöter. Generaldirektören är myndighetschef och är ledamot i styrelsen. Spelinspektionen har 71 personer anställda och huvudkontoret ligger i Strängnäs.
Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har
• erfarenhet av att leda genom andra chefer,
• erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete i ledande position,
• goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
• akademisk utbildning eller motsvarande,
• goda kunskaper i svenska och engelska.
Du ska även ha förmåga att
• utveckla och leda verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
• leda strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete i verksamheten på ett effektivt sätt,
• fatta strategiska beslut om prioriteringar mellan olika verksamhetsområden i syfte att uppnå myndighetens mål på det mest effektiva sättet,
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
• engagera, motivera och utveckla medarbetare,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken,
• utveckla goda samarbetsformer såväl inom myndigheten som med andra myndigheter, relevanta aktörer och särskilt med Regeringskansliet,
• företräda myndigheten och kommunicera myndighetens uppgifter på ett förtroendeingivande sätt såväl internt som externt, även internationellt.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av arbete med tillsyn från offentlig verksamhet,
• kunskap om spelmarknaden eller penningtvättsregelverket,
• statlig chefs- och ledarerfarenhet,
• erfarenhet av arbete i Regeringskansliet.
Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör för Spelinspektionen.
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Johan Almenberg och enhetschef Andreas Hamrén. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Helena Enström, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel. 08-405 1000.
Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 5 oktober 2025.
Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid - normalt är den första anställningsperioden sex år.
