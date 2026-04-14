Regeringen söker generaldirektör och chef till Ekobrottsmyndigheten
Regeringskansliet / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-04-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Ekobrottsmyndigheten är en enrådighetsmyndighet och ingår tillsammans med Åklagarmyndigheten i åklagarväsendet. Myndigheten har i uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet genom såväl brottsförebyggande verksamhet som utredning och lagföring av personer som begår ekonomiska brott. Vidare har myndigheten i uppgift att utreda och lagföra skattebrott, bokföringsbrott, konkursrelaterade brott, finansmarknadsbrott och EU-bedrägerier. Myndigheten ska även arbeta för att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet. I det brottsförebyggande arbetet ingår att lämna information om den ekonomiska brottsligheten till andra myndigheter samt till kommuner, näringsliv, organisationer och allmänheten.
Det finns ett nära samspel med Åklagarmyndigheten såväl vad gäller kompetensförsörjning, som brottsutredningar. Poliserna som tjänstgör vid Ekobrottsmyndigheten är anställda vid Polismyndigheten. Polisverksamheten är en integrerad del i myndighetens arbetssätt och bedrivs utifrån ett gemensamt uppdrag med gemensam ledning och styrning. Arbetsmetodiken vid myndigheten kännetecknas av att olika funktioner arbetar tillsammans i gemensamma utredningsgrupper.
Myndighetens leds av en generaldirektör. Vid myndigheten finns ett insynsråd och generaldirektören är ordförande i insynsrådet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Den operativa verksamheten består av tio ekobrottskamrar, en finansmarknadskammare, sex polisoperativa enheter och ett brottsförebyggande kansli. Kamrarna är organiserade under tre geografiska avdelningar, Nordöst, Stockholm och Sydväst. De polisoperativa enheterna är placerade på sex orter och arbetar med underrättelseverksamhet och spaning. Antalet medarbetare vid myndigheten var per den 31 december 2024 ca 800 varav 146 åklagare, 217 poliser, 189 civila utredare och 199 administratörer och övriga anställda. Myndigheten finansieras genom anslag. Budgeten för 2026 uppgår till ca 1,2 miljarder kronor.Publiceringsdatum2026-04-14Kvalifikationer
Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare och har
erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring,
god kunskap om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
god kännedom om de krav som ställs på myndigheterna i form av effektivitet, öppenhet och rättssäkerhet,
erfarenhet av att leda och strategiskt utveckla verksamhet,
erfarenhet av att leda genom andra chefer,
goda kunskaper i svenska och engelska,
akademisk examen eller motsvarande.
Du ska också ha förmåga att
driva strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete i verksamheten,
styra och leda myndighetens verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv, med fokus på resultat och effektiv användning av resurser samt inom ramen för en god förvaltningskultur,
prioritera och skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet präglad av samverkan över myndighetsgränser,
arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
engagera och motivera medarbetare,
företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken,
vara en skicklig kommunikatör och ha en god social förmåga,
företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt, nationellt och internationellt.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, förvaltningsmyndighet eller riksdagen,
erfarenhet av arbete i ledande funktion inom rättsväsendet eller andra för myndigheten relevanta områden,
erfarenhet av att leda en geografiskt spridd verksamhet.Övrig information
Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning.
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Charlotte Kugelberg och enhetschef Linda Billung. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Helena Enström, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.
Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.Ansökan
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 30 april 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121919".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831)
Hälsingegatan 43 (visa karta
)
113 31 STOCKHOLM
rkmyndighet Kontakt
Helena Enström helena.enstrom@regeringskansliet.se
9853732