Regeringen söker generaldirektör och chef till Boverket
2025-09-25
Boverket ansvarar för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket meddelar föreskrifter inom sitt verksamhetsområde i enlighet med bl.a. Plan- och bygglagen (PBL) och en stor del av dessa samlas i Boverkets byggregler. Boverket har vidare en central uppgift i att vägleda samhällsbyggnadssektorn i tillämpningen av PBL, med tyngdpunkt på kommunala aktörer. Myndigheten ansvarar för den centrala administrationen av statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde samt utövar tillsyn över byggprodukter. Därutöver följer myndigheten miljömålet God bebyggd miljö och har ansvar för att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet av den byggda miljön.
Boverkets huvudkontor finns i Karlskrona och antalet anställda uppgår till ca 200. Myndigheten leds av en generaldirektör som är myndighetschef och vid myndigheten finns även ett insynsråd där generaldirektören är ordförande.
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• relevant akademisk utbildning,
• goda kunskaper om samhällsbyggnadssektorn och den reglering som styr sektorn,
• erfarenhet av att arbeta i en kunskapsorganisation,
• erfarenhet av att samverka med andra aktörer, både nationellt och internationellt samt inom offentlig och privat sektor,
• goda kunskaper i svenska och engelska.
Du ska också ha förmåga att
• företräda myndigheten och kommunicera myndighetens uppgifter på ett tydligt och förtroendeingivande sätt såväl internt och externt, som nationellt och internationellt,
• vara kreativ och utvecklingsorienterad,
• etablera och driva nätverk, skapa goda relationer och samverka utifrån myndighetens uppdrag,
• skapa förutsättningar för en god intern styrning och kontroll samt en effektiv resursanvändning,
• förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
• formulera tydliga visioner och mål samt strategiskt styra verksamheten mot de uppsatta målen,
• entusiasmera och motivera medarbetare,
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
• leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
Det är meriterande om du har
• kunskaper om centrala aktörer inom samhällsbyggnadssektorn såsom bransch- och intresseorganisationer med byggherreperspektiv,
• kunskaper eller erfarenhet av kommunal samhällsbyggnadsförvaltning,
• kunskaper om och erfarenhet av statsförvaltningen,
• kunskaper om näringslivets villkor.Övrig information
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för Boverket. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Johan Davidson och enhetschef Emelie Lindahl vid Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.
Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.Ansökan
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 16 oktober 2025.
Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid - normalt är den första anställningsperioden sex år. Ersättning
