Regeringen söker chef för Center mot våldsbejakande extremism (CVE)
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Uppsala
eller i hela Sverige
Sedan den 1 januari 2018 finns Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brottsförebyggande rådet. Syftet med centret är att stärka och utveckla det kunskapsbaserade arbetet med förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism nationellt, regionalt och lokalt. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret ger behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer, samlar in och sprider relevanta forskningsresultat och analyser samt bidrar till att förstärka nationella insatser och till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism. Sedan den 1 mars 2025 har centret även i uppgift att vara en kontaktpunkt för myndigheter och andra som fördelar offentliga medel eller på annat sätt granskar offentligt finansierade verksamheter samt att ge stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer när det finns en oro i verksamheten för att en eller flera personer ska genomföra en skolattack. Centret har under 2025 en budget på 40 miljoner kronor.Publiceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• ett drivande och resultatinriktat ledarskap,
• kunskaper om styrning, budget och beslutsprocesser inom offentlig verksamhet,
• kunskaper om statlig och kommunal förvaltning samt verksamheter i civila samhället,
• en akademisk utbildning eller motsvarande med relevans för centrets ansvarsområde,
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Du ska också ha förmåga att
• driva och utveckla verksamheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt,
• företräda centret på ett kompetent och förtroendeingivande sätt och tydligt kunna kommunicera dess verksamhet,
• etablera, vidmakthålla och utveckla samarbeten med viktiga aktörer inom centrets område nationellt och internationellt,
• engagera och motivera medarbetare,
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
• leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
• ha en god analytisk och strategisk förmåga,
• ha en hög integritet och ett gott omdöme.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet från ledande position i statlig myndighet, kommunal förvaltning eller annan större organisation,
• erfarenhet från arbete inom rättsväsendet,
• erfarenhet av förebyggande verksamhet,
• erfarenhet av arbete mot våldsbejakande extremism.Övrig information
Chefen vid centret anställs genom beslut av regeringen men Brottsförebyggande rådet är arbetsgivare. Anställningen som chef vid centret kommer vara tidsbegränsad på fyra år, men personen kommer ha en tillsvidareanställning på Brottsförebyggande rådet. Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till chef för Center mot våldsbejakande extremism. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs före anställning.
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Emma Ekström, tf. enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall eller Helena Enström, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.Ansökan
Välkommen att registrera din intresseanmälan inklusive cv i vårt rekryteringsverktyg senast den 6:e oktober 2025 Ersättning
. . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), http://www.regeringen.se Jobbnummer
9501902