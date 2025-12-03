Redovisningsspecialist till globalt bolag inom el!
Academic Work Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-12-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en driven redovisningsexpert som vill vara med och utveckla framtidens ekonomifunktion? Då kan detta vara din nästa utmaning!
OM TJÄNSTEN
Vi söker en engagerad redovisningsspecialist till vår kunds centrala Record to Report (R2R)-team inom Finance Business Support. R2R är expertfunktionen för redovisning inom koncernen, med ett starkt fokus på kvalitet, regelefterlevnad och ständig processoptimering. Finansiell redovisning utvecklas - och det gör vi också. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill vara med och forma en modern, expertstyrd redovisningsfunktion i en stor organisation.
För att lyckas i den här rollen har du förmåga att vara en lagspelare, men också att arbeta självständigt på ett strukturerat och pålitligt sätt, med god kommunikativ förmåga.
Önskad start är vid årskiftet. Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag som inleds med en anställning på 6 månader med goda chanser till förlängning. Du kommer utgå från kontoret i Solna och arbeta efter vanliga kontorstider.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-03Dina arbetsuppgifter
Som redovisningsspecialist kommer du att ha en nyckelroll i de finansiella processerna:
• Ansvara för aktiviteter i huvudboken i enlighet med lagkrav och interna standarder, och följa både internationell (IFRS) och lokal redovisningslagstiftning
• Agera som en betrodd redovisningsexpert i nära samarbete med interna team, revisorer och externa tjänsteleverantörer
• Driva månads- och årsbokslut och säkerställa att tidsfrister hålls
• Upprätta finansiella rapporter och årsredovisningar för juridiska enheter samt hantera hela rapporteringsprocessen och den externa revisionsprocessen
• Upprätthålla en hög standard av servicekvalitet, noggrannhet och regelefterlevnad i alla redovisningsaktiviteter
• Aktivt delta i förbättringsarbete tillsammans med processexperter och medverka i tvärfunktionella projekt
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad universitetsutbildning inom redovisning, ekonomi eller motsvarande utbildning, med god kunskap om IFRS och svensk redovisningslagstiftning
• Har 3-5 års erfarenhet av löpande redovisning och lagstadgad rapportering, gärna inom en komplex organisation eller koncern
• Innehar gedigen förståelse för hela ekonomiprocessen, särskilt bokslut och rapportering
• Har erfarenhet av att arbeta med SAP och MS Office-produkter.
• Full professionell språkfärdighet i svenska och engelska.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9626023